Üye Girişi
Haberler

TÜBA'nın Enerji ve Türkoloji Yaz Okulları Kazakistan'da düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen 6. kez gerçekleştirilecek olan 'Enerji' ve 'Türkoloji' Yaz Okulları, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak. Program, enerji teknolojileri ve Türkoloji alanında genç akademisyenlerin etkileşimlerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), 6. kez planlanan "Enerji" ve "Türkoloji" Yaz Okulları, 18-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu (TDK), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Uluslararası Türk Akademisi (Turkic World Educational and Scientific Cooperation Organization-TWESCO) arasında imzalanan protokol kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, 6. kez organize edilen TÜBA "Enerji" ve "Türkoloji" Yaz Okulları, 18-25 Ağustos'ta hayata geçirilecek.

Akademi tarafından, Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu ve yakın ülkelerin bilim insanları arasında köprü oluşturmak, diplomatik olarak yakınlaşmalarını ve ilişkilerinin gelişmesini sağlamak üzere başlatılan program "New Energy Technologies Summer School" (Yeni Enerji Teknolojileri Yaz Okulu) ve "Türkoloji Yaz Okulu" başlıklarıyla eş zamanlı düzenlenecek.

"New Energy Technologies Summer School" hem geleneksel hem de modern yaklaşımlara odaklanarak, çeşitli enerji teknolojilerinin öğretilmesi ve tartışılması etrafında şekilleniyor. Program, katılımcılara enerji teknolojileri alanındaki en son gelişmeler, güncel problemler ve fırsatlar hakkında kapsamlı dersler sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, enerji üretiminin temel ilkeleri ve yerleşik yöntemlerinin yanı sıra gelecekteki enerji taleplerini karşılamak için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere de odaklanıyor.

Türk dünyasının geçmişten bugüne uzanan ilmi ve fikri tarihi, arkeolojisi ile dil ve edebiyatı ana teması üzerine kurulan "Türkoloji Yaz Okulu" ise Türkoloji alanında çalışan genç akademisyenlerin etkileşimleri için, devam ettikleri proje ve çalışmalarını sundukları, birikimlerini artırdıkları, akademik ağ içerisinde güçlü ilişkiler kurabildikleri bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kazakistan Türkistan Enerji Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title