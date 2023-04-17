TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademiler Birliği Genel Kuruluna katıldı Açıklaması

TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, "Türk milletlerinden bilim insanları ve araştırmacılar, bilgi ve kaynakları paylaşarak iklim değişikliği, salgınlar ve sosyal açıdan yıkıcı teknolojiler gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışabilirler.

TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, "Türk milletlerinden bilim insanları ve araştırmacılar, bilgi ve kaynakları paylaşarak iklim değişikliği, salgınlar ve sosyal açıdan yıkıcı teknolojiler gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışabilirler." ifadesini kullandı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Şeker, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesinin desteğiyle Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademiler Birliği (TDUBAB) 6. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Türk dünyasında bilimsel öncelikler ve bilimsel işbirliğinin kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, TDUBAB dönem başkanlığı, Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisinden Tataristan Bilimler Akademisine devredildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise toplantı kapsamında gerçekleştirilen oturumda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından uluslararası toplulukların Türkiye'ye destek olduğunu söyledi.

Türk dünyasının cömert ve şefkatli olduğunu dile getiren Şeker, şunları kaydetti:

"Türk milletlerinden bilim insanları ve araştırmacılar, bilgi ve kaynakları paylaşarak iklim değişikliği, salgınlar ve sosyal açıdan yıkıcı teknolojiler gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için birlikte çalışabilirler. İşbirliği yoluyla, birbirimizin kaynaklarından yararlanabilir, ortak çıkarları ve öncelikleri belirleyebilir ve daha iyi bir gelecek için ortak bir vizyon için çalışabiliriz. Son dönemde yaşanan büyük yangınlar, depremler, seller ve pandemiler bize bu tür afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Türk dünyası olarak kamu kurumlarımız ve STK'larımız ile her zaman hazır ve işbirliği içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bilimsel araştırma alanında birlikte çalışmak büyük bir güç oluşmasını sağlıyor. İşbirliği yapmak için bir araya geldiğimizde, sadece bireysel yeteneklerimizi değil, aynı zamanda tüm grubun ortak potansiyelini de güçlendirebiliriz."