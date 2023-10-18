TÜBA Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporunu Paylaştı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor, enerji sektöründe alternatif enerji kaynakları ve doğal gaz lojistiği konularını ele alıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, rapor, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile Doç. Dr. Akif Ezan editörlüğünde yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, raporun enerjiye ilişkin farklı bakış açısıyla pek çok karanlık noktayı açıklığa kavuşturduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkisi altında, sürdürülebilirlik ilkesi göz ardı edilerek sanayide benimsenen üretim yöntemlerinin doğal dengeleri tehdit ettiğini, bu durumun doğal kaynakların hızla tükenmesine ve ekosistemlerin bozulmasına yol açtığını belirten Şeker, özellikle fosil yakıtların yoğun kullanımının, karbon salınımlarını artırarak sera etkisini güçlendirdiğini ve küresel ısınmanın etkilerini daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şeker, "Sürdürülebilir bir sanayi politikasının benimsenmemesi, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu zedeliyor. Bu bağlamda hem hükümetlerin hem de özel sektörün çevre dostu üretim metotlarına yönelmesi ve yeşil teknolojilere yatırım yapması kaçınılmaz bir gereklilik haline geldi." ifadesini kullandı.

Düzenledikleri "Doğal Kaynaklarda Verimlilik ve Alternatif Enerji Çözümleri Çalıştayı"ndaki birçok başlığın, sorunlar ve çözüm yöntemlerini içerdiğine işaret eden Şeker, bu etkinlikte doğal kaynaklardan ne kadar verimlilik elde edilebileceğini ve olabilecek en az hasarlı yöntemler konusunda akademisyen ve uzmanların çalışmalarını raporda topladıklarını ifade etti.

"Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu" çalışmasının tüm paydaşlar için önemli olduğunu aktaran Şeker, rapora TÜBA sayfasından ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz ve adalar denizinde enerji jeopolitiği

Raporun ilk bölümünde 2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Ulusal Enerji Planı" raporu ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı çerçevesinde ülkemizin enerji sektörlerinin durumu ile 2035 ve 2053 projeksiyonları değerlendirildi.

Daha sonraki bölümlerde sırasıyla geleneksel olmayan hidrokarbonların sektördeki potansiyel rolü, enerji sistemlerinde verimlilik, Türkiye'nin enerji çözümlerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun rolü, hidrojen enerjisi çözümleri ve doğal gaz ekosistemi, Türkiye ulusal iletim sisteminde doğal gaz taşınması ve ticaret, alternatif enerji kaynaklarının ekonomik sürdürülebilirliği, KKTC'de LNG kullanımı ve lojistiği, Doğu Akdeniz ve adalar denizinde enerji jeopolitiği ve Türkiye'nin doğal gaz ile yenilenebilir enerji seçenekleri ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Son bölümde ise öncelikle Türkiye ve KKTC için sentetik doğal gaz üretimi için 5 yıllık (2025-2030) konsept bir proje önerisine ait yol haritası paylaşıldı. Sonrasında Türkiye ve KKTC açısından enerji sektörünün çok yönlü gelişimi açısından atılması gereken adımlar sunuldu.