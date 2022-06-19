TÜBA 30 personel alacak
AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 30 personel istihdam edecek.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 30 personel istihdam edecek.
TÜBA'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere, uzman, avukat, idari uzman, memur, mütercim, arşiv memuru, sekreter, şoför, grafiker, kütüphaneci, programcı, teknisyen ve hizmetli kadrolarına 30 personel alınacak.
Başvurular 25 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi