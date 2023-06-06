TTSO Üyesi Firmalar Katar'da İş Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmaların, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Yapı ve İnşaat Fuarı'nda iş görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmaların, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Yapı ve İnşaat Fuarı'nda iş görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Samet Canbakkal, Meclis Üyesi Murat Uğur Sağlam ve oda üyesi 16 firma temsilcisinin, inşaat alanında Katar'ın öncü fuarı olan etkinliğe katıldığı belirtildi.

TTSO üyesi firmaların, sektördeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığı ve stant ziyaretleriyle 80'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, den Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'yla da görüşen Trabzon heyetinin, Katar'daki yatırım ve işbirliği imkanlarıyla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

Canbakkal ve beraberindeki heyetin ayrıca Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mohamed Bir Ahmet Bir Twar Al Kuwari ile görüşen heyetin, sektörlerin durumu ve iki ülke iş dünyası arasında yapılabilecek ortak yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.