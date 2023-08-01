TTSO Üyelerine Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, işini geliştirmek ve dünyaya açılmak isteyen üyelere ücretsiz hizmetler sunulduğu belirtildi. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Proje Koordinasyon Ofisi'nin işini geliştirmek ve yurt dışına açılmak isteyen üyelerin hizmetinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, uzmanlar tarafından marka ve barkod başvuruları, coğrafi işaret alınması gibi konularda da hizmet verildiği ifade edildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı organize edildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, işini geliştirmek ve dünyaya açılmak isteyen tüm üyelerin yararlanabileceği ücretsiz hizmetler sunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Proje Koordinasyon Ofisi'nin işini geliştirmek ve yurt dışına açılmak isteyen tüm üyelerin hizmetinde olduğunu vurguladı.

Uzmanların yürüttüğü projeler ve çalışmalarla firmaların kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

"İnşaat ve yapı malzemeleri, sağlık turizmi ve mobilya sektörüne yönelik kümelenme projeleri devam etmektedir. Gıda ve tekstil sektörlerine yönelik kümelenme projelerinin de planlaması yapılmaktadır. Bu projelere katılan ve yüzde 70'e varan devlet desteklerinden yararlanan firmalarımız yurt dışı fuar organizasyonlarına katılmış, 2023 sonuna kadar katılım sağlanacak fuarların planlaması da yapılmaktadır. Ayrıca Bakü'de inşaat, 10 Güneydoğu Asya ülkesinden oluşan ASEAN ülkelerinde gıda, inşaat ve iklimlendirme, Bosna Hersek'te gıda, tekstil ve mobilya sektörlerinde ikili iş görüşmesi etkinlikleri planlanmaktadır."

Proje Koordinasyon Ofisi uzmanlarının, firmalara marka ve barkod başvuruları ile coğrafi işaret alınması konusunda da hizmet verdiğini belirten Çelebi, yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği, kurumsallaşma, yeşil mutabakat düzenlemeleri, pazarlama, satış ve müzakere teknikleri, finans yönetimi ve sözleşme yönetimi gibi eğitimler düzenlenmesinin de planlandığını aktardı.

Proje Koordinasyon Ofisi Genel Koordinatörü Cengizhan Sungurlu, katılımcılara kümelenme, yurt dışı fuar organizasyonları, B2B ve alım heyetleri, uluslararası iş birliği profili oluşturma, eğitim faaliyetleri, uluslararası bilgi talebi, uluslararası projeler, firma hedef pazar analiz raporu ve fikri mülkiyet konularında bilgi sundu.