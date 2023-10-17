TTSO Üyeleri ANUGA Gıda ve İçecek Fuarı'na Katıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen ANUGA 2023 Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı. Fuar, sektördeki son gelişmeleri inceleme ve iş görüşmeleri yapma fırsatı sağladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmalar, Almanya'nın Köln kentinde 7-11 Ekim'de düzenlenen ANUGA 2023 Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 200 ülkeden 140 bine yakın ticari ziyaretçinin katılımıyla düzenlenen ANUGA Gıda ve İçecek Fuarı'na katılan TTSO üyesi firmaların, sektördeki son gelişmeleri yerinde inceleme ve iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı yakaladığı belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve TTSO heyetinin aynı zamanda, Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, Uluslararası Pazarlama Uzmanı Robert Butschen ve ekibiyle bir araya gelindiği, Almanya ile Türkiye arasındaki ticari iş birliklerinin güncel durumunun gözden geçirildiği, ayrıca Almanya'da yatırım imkanları ve şirketlerin kurulum işlemleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği etkinliğe de katılan heyetin, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü faaliyetler ve projelerin yanı sıra Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çelebi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinin önemine işaret etti.

Oda üyesi firmaların temsilcileriyle ANUGA Gıda ve İçecek Fuarı'na faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Özellikle fındık konusunda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin yoğun bir çalışma içinde olduğunu gözlemledik. Bu konuda Türkiye'nin gerekli önlemleri alması şart. Ayrıca markalaşma ve ambalaj konusunda sektörün geldiği noktayı gördük. Ambalajın ürünlerin pazarlanmasına verdiği katkıyı gözlemledik. Üyelerimizin bu konularda da dünyaya ayak uydurması ihracat anlamında çok önemli. Fuarların en büyük artısı, dünyadaki ve sektörlerdeki gelişmeleri çok yakından takip edebilmeye olanak sağlaması. Biz de üyelerimizi mümkün olduğu ölçüde desteklerden de yararlandırarak fuarlara götürmeye çalışıyoruz."