TTSO Heyeti Moskova'da Temaslarda Bulundu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da temaslarda bulundu. Heyet, Moskova'da düzenlenen, 'CTT Expo-İnşaat Ekipmanları ve Teknolojileri Uluslararası Ticaret Fuarı'na katıldı, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ile Rus-Türk İşadamları Birliği'ni ziyaret etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da temaslarda bulundu.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi başkanlığındaki heyet, Moskova'da düzenlenen, "CTT Expo-İnşaat Ekipmanları ve Teknolojileri Uluslararası Ticaret Fuarı"na katıldı, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ile Rus-Türk İşadamları Birliği'ni ziyaret etti.

Ayrıca, Çelebi ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov arasında, odalara üye firmalar arasında fuarlar, sektörel toplantılar ve çeşitli etkinliklerle ortak iş kültürünün yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Heyet, Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan'ı da ziyaret ederek, Rusya'daki inşaat sektörüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Moskova'da verimli temaslarda bulunduklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Rusya'da her türlü mala büyük ihtiyaç var. Trabzon iş dünyası olarak bu pazarda yer almak istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Moskova'da verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ile daha yakın bir ilişki kurarak çeşitli sektörlerde üyelerimiz için yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz."