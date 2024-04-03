YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

TTK Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek.

TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TTK 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplam 44 nitelikli eleman alımı yapılacak.

Bu kapsamda, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 21 mekanizasyon ve pres işçisi, 6 kuvvetli akım tesisatçısı, 6 mekaniker (kompresör), 5 kaynakçı, 4 vinç operatörü, 1 numuneci ve 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi istihdam edilecek.

Zonguldak İş Kurumu tarafından 16-22 Nisan tarihlerinde çıkılacak 5 günlük ilana başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.

Başvuracak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak, Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak ve ilgili öğrenim koşullarını sağlama şartları aranacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Zonguldak Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title