TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

AA - Gökhan Yılmaz - Ekonomi
 - Güncelleme:
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

TTK Kozlu Müessesesi önünde düzenlenen törende, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından eksi 490 - eksi 569 kodlarında bulunan "Kartiye 2 Çay" ayağındaki üretim panosunun açılışı yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve genel müdür yardımcıları, işletme yöneticileri, GMİS yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title