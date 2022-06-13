TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi. TTK Kozlu Müessesesi önünde düzenlenen törende, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından eksi 490 - eksi 569 kodlarında bulunan "Kartiye 2 Çay" ayağındaki üretim panosunun açılışı yapıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu. Törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve genel müdür yardımcıları, işletme yöneticileri, GMİS yöneticileri ile maden işçileri katıldı. AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Maden Ekonomi Haberler

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