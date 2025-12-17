Türkiye Taşkömürü Kurumu nitelikli işçi başvurularını başlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecinin bugün başladığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TTK'ye 263 yeni personel alınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."