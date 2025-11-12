TTK ve TENMAK'tan Yerli Teknoloji İçin Ar-Ge İş Birliği Protokolü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN) arasında, kritik minerallerden yerli teknoloji geliştirme hedefi doğrultusunda yeni bir Ar-Ge iş birliği protokolü imzalandı.

TTK'nın kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol, Türkiye'nin kritik mineral potansiyelini yerli teknolojiye dönüştürme hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor. İş birliği, bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayacak. - ZONGULDAK