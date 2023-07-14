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TSÜAB Yönetimi TARSİM'i ziyaret etti

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Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Engürülü, TSÜAB heyetine TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü'ye ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret çerçevesinde Engürülü, TSÜAB heyetine, üretimin ve üreticinin yüzyılında TARSİM'in geleceğe yönelik yeni uygulamaları, adımları ve vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gençer ve Ayanoğlu, Genel Müdür Engürülü'ye görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerini iletti.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu Hamit Ayanoğlu Ekonomi Haberler

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