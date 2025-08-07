TSPB ve FODER'den sosyal medyadaki yatırım tavsiyelerine karşı uyarı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), sosyal medyada hızla artan yatırım tavsiyelerine karşı uyarılarda bulundu.

TSPB'den yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden pek çok alanda olduğu gibi sermaye piyasalarında da yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık faaliyetlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, özellikle bireysel yatırımcıların, sosyal medya üzerinden yapılan çoğunlukla aldatmacaya dayalı içeriklerden etkilenerek aldıkları yatırım kararları dolayısıyla önemli kayıplarla karşı karşıya kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, yatırımcıların orta ve uzun vadeli stratejiler gerektiren sermaye piyasalarında, sosyal medya kaynaklı yönlendirmelere göre değil, profesyonel destekle hareket etmeleri gerektiği, özellikle hisse senedi piyasasında yüksek getiri kadar yüksek risk bulunduğu vurgulandı.

Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bireylerin yatırımlarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında yetkilendirilmiş yatırım danışmanları ve portföy yöneticileri eşliğinde profesyonel destek alarak gerçekleştirmeleri tavsiye edilen açıklamada, son dönemde WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum, banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakasının yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu iletişim kanallarına ait gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip sahte hesaplara para gönderilmesi istendiğinin altı çizilerek, bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate almaları ve SPK tarafından lisanslandırılmış uzman personel dışında başka kişi veya kurumlardan bilgi, tavsiye ya da danışmanlık almamaları önerildi.

Facebook ve X gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden doğru ve güvenilir yatırım bilgisine ulaşılamayacağı belirtilen açıklamada, yatırım fırsatlarını sosyal medya mecralarında ararken, dolandırıcılık ile karşı karşıya kalınabileceği, yanlış yönlendirmeler neticesinde mağduriyetler yaşanabileceği, yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında vatandaşların sorumlu duruma düşüp, para ve hapis cezasına çarptırılabileceği, risklere karşı korunmasız kalınabileceği ve yaşanılan sorun karşısında kişi veya kurumların bulunamayacağı aktarıldı.

Açıklamada, yatırımcıların yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarda hesap açarak güvenli bir şekilde yatırım yapabileceği, bu kurumların yetkilerinin, iletişim ve genel bilgilerinin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin "https://tspb.org.tr/uye-bilgileri/" adresinden bulunabileceği bildirildi.

Uzman olmayanlardan alınan tavsiyeler maddi kayıpla sonuçlanabiliyor

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk ise sosyal medyada hızla artan yatırım tavsiyelerine ilişkin, son yıllarda sosyal medyada finansal içeriklerin artış göstermesinin, özellikle genç neslin finansal konulara olan ilgisinin büyüdüğünü gösterdiğine işaret ederek, bu içeriklere temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada son dönemde artış gösteren yatırım tavsiyelerine karşı bireylerin dikkatli olmasının önemine değinen Öztürk, uzman olmayan kişilerce yatırım tavsiyesi verildiğini, bazı içeriklerin ise kısa vadeli yüksek kazanç vaadiyle bireyleri yanıltabildiğini kaydetti.

Öztürk, yatırım tavsiyesi önerilerinin lisanssız kişi veya kurumlar tarafından verilebildiğini vurgulayarak, "Bireyleri maddi kayba uğratabilir. Bu nedenle bireylerin, sosyal medyada karşılaştıkları tavsiyelere karşı dikkatli ve sorgulayıcı olmalarını, SPK lisansına sahip uzmanlardan ve güvenilir kurumlardan bilgi almalarını önemle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

FODER olarak bireylerin, anlık kazanç peşinde koşmak yerine, bilinçli ve sürdürülebilir finansal kararlar alabilecekleri bir bilgi düzeyine ulaşmalarını hedeflediklerini aktaran Öztürk, finansal okuryazarlığın bu noktada en güçlü araç olduğuna dikkati çekti.

-"Finansal okuryazarlık becerileri güçlendirilmeli"

Zekeriya Öztürk, bireylerin yatırım kararlarını sağlıklı şekilde alabilmeleri için bilgiye dayalı hareket etmelerini ve finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirmelerini temel öncelik olarak ele aldıklarını belirterek, "Özellikle sosyal medyada sıkça karşılaşılan 'hızlı kazanç' vaatleri ve lisanssız kişiler tarafından sunulan yatırım tavsiyeleri, bireyleri ciddi maddi zararlara ve dolandırıcılıklara sürükleyebilmektedir." uyarısında bulundu.

Öztürk, söz konusu risklerin önüne geçmek için düzenleyici kurumların denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkin bir şekilde çalışmasının ve yanıltıcı içeriklerin tespit edilerek kaldırılmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Bireylerin finansal okuryazarlık eğitimlerine erişiminin artırılmasının ve doğru bilgiye ulaşabilecekleri güvenilir kaynakların yaygınlaştırılmasının önemine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"FODER olarak sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesi almak isteyen bireylere temel uyarımız şudur, kolay kazanç vaadi genellikle yüksek risk ya da dolandırıcılık içerir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce, tavsiyeyi veren kişinin SPK lisansına sahip olup olmadığını sorgulayın, önerilen yatırım aracını iyice araştırın ve mutlaka alternatif kaynaklardan doğrulama yapın. Bu süreçte bireylerin, FinKurs (www.finkurs.org) platformumuz gibi güvenilir ve tarafsız eğitim kaynakları üzerinden finansal bilgi düzeylerini artırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

-"Bireylerin doğru bilgiye erişimini destekleyen dijital çözümler geliştiriyoruz"

Öztürk, FODER olarak sosyal medya mecralarının doğru kurgulandığında finansal okuryazarlık açısından etkili bir öğretim aracı olabileceğine inandıklarını ve sosyal medyanın bilgilendirme ile farkındalık yaratma gücünü önemsediklerini aktararak, sade, tarafsız, güncel ve güvenilir bilgi sunan içeriklerin, bireylerin finansal konularda bilinçlenmesine katkı sağlayabildiğini ifade etti.

Söz konusu içeriklerin, özellikle finansal okuryazarlık seviyesi düşük bireyler açısından risk teşkil edebildiğini belirten Öztürk, "İçeriklerin yanıltıcı, riskli ya da spekülatif hale gelmemesi için dikkatli şekilde hazırlanması gerekmektedir. FODER olarak biz de bu riskleri göz önünde bulundurarak, bireylerin doğru bilgiye erişimini destekleyen dijital çözümler geliştiriyoruz." diye konuştu.

Öztürk, bireylerin finansal bilgi düzeylerini artırmak amacıyla FODER'in dijital eğitim ve sosyal medya temelli çeşitli projeler yürüttüğü bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"FinKurs dijital eğitim platformumuz aracılığıyla herkesin ücretsiz olarak ulaşabileceği, güvenilir, testlerle finansal bilginizi test edebileceğiniz finansal okuryazarlık eğitimleri sunuyoruz. Kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını desteklemek amacıyla Yapı Kredi Portföy Yönetimi işbirliğinde hayata geçirdiğimiz 'Kendine Yatırım Yapan Kadınlar' programı ile kadınlara özel içerikler ve finansal farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

Bunun yanında, FODER'in sosyal medya araçları üzerinden düzenli olarak yayınladığımız içeriklerle, sadeleştirilmiş finansal bilgiler, uyarılar ve farkındalık kampanyalarıyla geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyoruz. Sonuç olarak, sosyal medya içerikleri doğru kurgulandığında önemli bir bilinçlendirme aracı olabilir. Ancak bu içeriklerin sorumlu bir yaklaşımla, yanıltıcı unsurlardan uzak şekilde hazırlanması büyük önem taşır. Biz de FODER olarak, bireylerin bilgiyi doğru yerden almasını desteklemek ve güvenli dijital öğrenme ortamları sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."