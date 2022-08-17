TSPB'nin Kısa Film Yarışması'na başvuru için son bir ay

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) bu yıl 8'incisini gerçekleştireceği Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'nın senaryo başvuruları 16 Eylül'de sonra eriyor.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, "Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" teması ve "Filmler Kısa, Yatırımlar Uzun" mottosuyla başlayan yarışmaya senaryo başvuruları devam ediyor. Senaryo başvurusu için son tarih 16 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Birlik, yarışmayı sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücüyle ülkede finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenliyor.

Yurt içi ve yurt dışından herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvuru da ücretsiz olacak. Başvuru kayıtları; www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Senaryo ve filmlerin dilinin Türkçe olması, senaryoların üç, en fazla beş sayfa olması ve filmlerin üç dakikayı geçmemesi gerekiyor.

Önce senaryolar seçilecek, sonra filmler çekilecek

Kamera Elinde Geleceğin Cebinde kısa film yarışması, yoluna yeni bir sayfa açarak devam ediyor. Bu yılki yarışmaya katılacak sinemaseverler, önce temaya uygun senaryolarını gönderecekler.

TSPB ön Jürisi tarafından değerlendirilen senaryolar daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri ve 2013-2017 yılları arası İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Senaryo Yazarlığı ve Senaryo Teknikleri dersleri veren, hali hazırda Kanal D İçerik Geliştirme Yöneticisi Duygu Ertekin tarafından seçilecek. Ön elemede, temaya uygun olmayan ve iyi bir şekilde işlenmemiş filmler elenerek daha kaliteli filmlerin çıkması hedefleniyor. Senaryo aşamasını geçen adaylar Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması'na bu senaryolarını filmleştirerek katılabilecek.

Ön elemeyi geçen senaryoların sahipleri ile Murat İri ve Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara, Yargı gibi izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in katılımıyla "sinema unsurları" konulu bir atölye çalışması yapılacak. Sonrasında adaylara senaryolarına ait filmlerini çekmeleri için 2 Aralık 2022'ye kadar süre verilecek.

Kazananlara toplamda 70 bin TL tutarında ödüller verilecek

Yarışmada ödül alan birinci filme 25 bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL tutarında ödül verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019'de geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden sinema dünyasının önemli ismi Cüneyt Cebenoyan adına da 10 bin TL değerindeki "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek.

TSPB jürisi ve senaryo jürisinin değerlendirmeleri sonrası, senaryo elemesini geçen katılımcıların filmleri sinema ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı Ana Jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Kamera Kurgu Kuram ve Uygulamaları, Kurgu Atölyesi, Belgesel Film Yapımı ve Kurmaca Film Yapımı konularında dersler veren Alp Birol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri, Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Vardan, Sinema Yazarları Derneği üyesi sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel, izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin ve ünlü oyuncu Feride Çetin'in yanı sıra TSPB adına TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer de yer alacak.