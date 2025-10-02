TSPB Başkanı Karagöz: Faiz İndirimleri Sermaye Piyasalarına İlgiyi Artıracak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerini sürdürmesinin yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisini yeniden artırabileceğini söyledi.

Karagöz, TSPB ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına, dünyadaki ve Türkiye'deki sermaye yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Pamir Karagöz, Türkiye'de finans sektöründe faaliyet gösteren kurumların, ürün ve hizmet çeşitliliği, teknolojik altyapısı, kaliteli beşeri sermayesi, tecrübeli yönetimi, gelişmiş düzenleme ve denetleme sistemi ve oluşturduğu yatırım ekosistemiyle dünya standartlarında bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye sermaye piyasalarının, gelecek dönemde küresel anlamda da güçlü bir role sahip olacağını öngördüklerini belirten Karagöz, "Birlik olarak, bu doğrultuda sermaye piyasamızın büyümesini ve derinleşmesini sağlamak, yatırım ekosistemimizi ise daha da güçlendirmek için çok yönlü faaliyetler gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasaları pozitif yönde performans sergiliyor"

Sermaye piyasalarına ilişkin beklentilerini paylaşan Karagöz, şunları ifade etti:

"ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam etmesi, küresel yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artacağına işaret ediyor. Bu ortamda ülkemizde uygulanan dezenflasyonist politikaların istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun yükselebileceğini ve bunun da yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin artmasını beraberinde getireceğini, bu ilginin sermaye piyasalarımıza da yansıyacağını tahmin ediyoruz."

TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürmesiyle yerli yatırımcıların da sermaye piyasalarına ilgisinin yeniden artabileceğini söyleyen Karagöz, "Pandemi sonrasında da net bir şekilde görüldüğü üzere tarihsel veriler, faiz indirimi dönemlerinde pay senedi piyasalarının pozitif yönde performans sergilediğini ortaya koyuyor. Bu deneyimin ışığında bu yılın kalan döneminde ve 2026'da piyasada pozitif gelişmelerin yaşanacağını öngörüyoruz. Buna paralel olarak hem pay senedi hem de yatırım fonu yatırımcı sayılarında artış yaşanacağını ve pay senedi yatırımcı sayısının 10 milyon kişiye ulaşacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Son yıllarda gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisi arttı"

TSPB Başkanı Karagöz, sermaye piyasalarının büyümesi, derinleşmesi ve sermayenin tabana yayılması konusunda yapılanları olumlu karşıladıklarını, son yıllarda gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisinin dikkati çekici biçimde arttığını belirtti.

Toplam yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının 2019 yılı itibarıyla yüzde 23'ünü kadınların oluşturduğunu dile getiren Karagöz, "2024 sonunda bu oran yüzde 35'e ulaştı. Benzer şekilde 2019 yılında yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27'si 40 yaş altı iken, bugün bu oran yüzde 48'i buldu. Bu gelişmeleri sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece umut verici buluyoruz." dedi.

Dolandırıcılığa karşı uyarı

Karagöz, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarında yanlış yönlendirme ve dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını dile getirerek, "Bu noktada yatırımcılarımız öncelikle şunu bilmeliler, sermaye piyasası orta uzun vadeli yatırım stratejisi gerektiren bir alandır. Sermaye piyasası araçları özellikle de hisse senedi piyasası, yüksek getiri imkanı sunmasının yanı sıra yüksek risk de barındırır." ifadesini kullandı.

Yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmayan yatırımcılara uyarıda bulunan Karagöz, bu kişilerin yatırım kararlarını, sosyal medya kaynaklı yönlendirmelerle değil Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yetkilendirilmiş yatırım danışmanları ve portföy yöneticilerinden profesyonel destek alarak, kendi risk tercihlerine uygun şekilde vermeleri gerektiğini söyledi.