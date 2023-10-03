TSPB Altın Boğa Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği "TSPB Altın Boğa Ödülleri", İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, TSPB'nin, sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla aralıksız 8 yıldır gerçekleştirdiği "TSPB Altın Boğa Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının gelişmesine, bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı ve sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmayı amaçlıyor.

"Ödüllere ilgi her yıl katlanarak artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, birlik olarak sektör içi dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi amacıyla 2016'da başlatılan Altın Boğa Ödülleri'ne ilginin her yıl katlanarak arttığını belirtti.

Sermaye piyasalarına yönelik artan yatırımcı ilgisine vurgu yapan Öztop, şu ifadeleri kullandı:

"Aracı kurumlarımız, dijitalleşmenin imkanlarından da yararlanarak bugün 8 milyona yaklaşan pay senedi yatırımcısına hizmet veriyor. Sevindirici bir diğer gelişme de şirketlerimizin sermaye piyasalarına gösterdiği ilgideki artış. Halka arz sayıları ve hasılatı açısından da rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında özel sektör borçlanma araçları ihraçlarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı beklenmekte. Portföy yönetimi tarafında, yatırım fonları aracılığı ile 4 milyon yatırımcının, bireysel emeklilik fonları aracılığıyla da 14 milyona yakın vatandaşımızın birikiminin yatırıma dönüşmesini sağlıyoruz.

Mevcut konjonktürün yarattığı bu tarihi fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sermaye piyasaları yoluyla Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için sektör olarak var gücümüzle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

5 kategoride 19 dalda ödül verildi

Bu yıl sermaye piyasaları ödüllerinde 5 kategoride 19 daldaki ödül sahiplerini buldu. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde "Aracılık Faaliyeti" kategorisinde, Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri dalında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ ödül alırken Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri dalında Deutsche Bank AŞ, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri dalında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri dalında da Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ödülünün sahibi oldu.

"Kurumsal Finansman Faaliyeti" kategorisinde de Pay İhracına Aracılık Lideri dalında Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ödüle layık görülürken Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri dalında İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, Diğer Kurumsal Finansman Faaliyetleri Lideri dalında da ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ ödül aldı.

"Portföy Yönetimi Faaliyeti" kategorisinde ise Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'ye ödül verilirken Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri ve Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri dalında Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri dalında Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Getiri Lideri dalında Global Md Portföy Yönetimi AŞ, Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri dalında QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ ödüle layık görüldü.

"Saklama Faaliyeti" kategorisinde Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri dalında Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri dalında da Citibank AŞ ödülün sahibi oldu.

"Yatırım Ortaklığı Faaliyeti" kategorisinde Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Net Aktif Değeri Lideri dalında İş Yatırım Ortaklığı AŞ ödül alırken Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımı Lideri dalında Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırımı Lideri dalında da Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ödül verildi.