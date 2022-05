TSPB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı - Haberler

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "2020 sonu ile Nisan 2022 arasında BIST 100 endeksi yüzde 65 artarken, halka arz edilen şirketleri içeren BIST Halka Arz endeksi ise yüzde 153 arttı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak'ın yanı sıra TSPB üyelerinin katıldığı TSPB 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında, 7. TSPB Altın Boğa Ödülleri töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Öztop, küresel ekonomide dalgalanmalara sebep olan, tarihte örneğine pek de rastlanılmayan bir dönemin yaşanıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomi 2020 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanma, ülkelerin normalleşme adımları ve destekleyici politikalara devam etmesiyle 2021 yılında ivmelenmeye başladı. Bu çerçevede 2020 yılında yüzde 3 daralan küresel ekonominin 2021 yılında yaklaşık yüzde 6 büyüdüğü tahmin edilmekte. 2020 yılının ikinci yarısından itibaren salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler sayesinde Türkiye'deki iktisadi faaliyet de canlanmaya başladı. Bununla beraber küresel enflasyon ve jeopolitik risklerle dünya ekonomisinde oyunun kurallarının değişmeye başladığı bir döneme girdik. Bu yeni dönem aynı zamanda salgın nedeniyle izlenen genişlemeci para ve maliye politikalarının, artan küresel enflasyon riski karşısında terk edilmesini de beraberinde getirdi.

Küresel anlamda geçmiş yılların aksine sıkı para politikalarının hakim olacağı bir geleceğe bakıyoruz. Ülkemiz ise yaşanan tüm olumsuz pandemi koşullarına rağmen hükümetimizin destekleyici politikaları sayesinde bu süreci en hafif etkilerle geçirdi. Yine bu dönemde, bu pandemi sürecinde yaşanan hızlı dijitalleşmeyle birlikte sermaye piyasalarının rolünün arttırılmasına yönelik çok önemli değişikliklere imza atıldı."

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de piyasa aracıları ve varlık yöneticilerinin, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin kullanımını arttırdığını gördüklerini belirten Öztop, Türkiye'de robo danışmanlık altyapısını sağlayan start-up sektörünün henüz büyük olmamakla birlikte gün geçtikçe gelişmekte olduğunu söyledi.

Öztop, "Diğer yandan, iyi fikirleri olan girişimcilerimizin finansmana erişmelerinde sermaye piyasalarının rolünün de arttığı gözlemliyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonları, kaynak arayan küçük ölçekli şirketler için alternatif bir çözüm olarak önemini arttırdı." dedi.

"Piyasaları etkileyen bir diğer eğilim dijital ya da kripto varlıklara olan rağbet"

İbrahim Öztop, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son dönemde finansal piyasalarını etkileyen bir diğer eğilimin, dijital ya da kripto varlıklara rağbet olduğunu vurgulayarak, özellikle nüfusun genç kesiminin dijital varlıklara yöneldiğinin görüldüğünü kaydetti.

Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlenmese de kuşkusuz kripto varlıklardaki gelişmeler yatırımcılarımız, dolayısıyla sektörümüz için önemli. Bu alana yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu eş güdümünde düzenleme çalışmaları devam ediyor. Son 2 yıldaki tüm zorluklara rağmen dijitalleşme ve üyelerimizin kesintisiz olarak sundukları teknolojik hizmetlerin etkisiyle sermaye piyasalarımız 2021 yılında çok başarılı bir performans sergiledi. Gerek arz gerek talep tarafında tarihi rekorların kırıldığı ve yatırım ekosistemimizin güçlendiği bir dönem oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, 71'i aracı kurum, 46'sı banka, 55'i portföy yönetim şirketi, 37'si gayrimenkul yatırım ortaklığı, 9'u menkul kıymet yatırım ortaklığı ve 7'si girişim sermayesi yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 üyesiyle finansal hizmetler sektörünün en geniş katılımlı üye yapısına sahip. Üyelerimizin büyük özveri ve gayretiyle sağladığı finansman imkanlarıyla hem şirketlerimize hem de yatırımcılarımıza değer katıyoruz. Birlik olarak, bu dönemde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı sıra eğitim ve iletişim çalışmalarımızla yatırım ekosisteminin güçlenmesine ve derinleşmesine önemli katkı sağladık. Düzenleyici kurumlarımız tarafından hazırlanan mevzuat çalışmaları için görüşlerimizi ilettik ve destek olduk. Sektör gelişmelerini değerlendirdiğimiz süreli yayınlarımızı çıkarmaya devam ettik."

Birlik olarak sermaye piyasalarının derinleşmesinin; şirketlere, yatırımcılara ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Öztop, sermaye piyasalarının derinleşmesinin yolunun yatırımcı sayısının artmasından geçtiğini söyledi.

Öztop, şunları kaydetti:

"Yerli yatırımcı ilgisinin son yıllarda ciddi şekilde artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2020 yılında başlayan ve 2021 yılında tarihi rekor seviyeleri yakalayan yerli yatırımcı ilgisi, bu yılın ilk 4 ayında da devam etti. Nisan sonu itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 2,5 milyona ulaştı. Yerli yatırımcıların artan ilgisiyle halka açık piyasa değerinde yerli yatırımcılarımızın payı bu yılın nisan ayında yüzde 64'e kadar yükseldi. 2019 sonunda bu oran yüzde 39'du. Bu gelişmeye paralel olarak aynı dönemde yabancı yatırımcıların saklamadaki pay senetlerindeki payı yüzde 65'ten yüzde 36'ya indi. Sermaye piyasaları olarak artan yatırımcı ilgisiyle önemli bir fırsatı yakaladığımızı düşünüyorum. Piyasalarımızın arzuladığımız derinliğe ulaşması için bu fırsatı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Nitekim ülkemizin genç nüfus yapısı, bize potansiyelin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Artan yatırımcı ilgisi, arzlar tarafında olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. Yatırımcıların başta pay senedi olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisi, şirketlerin de halka arzlara rekor düzeyde ilgi göstermesini sağladı. 2021 yılında 4'ü yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 52 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Söz konusu şirketlerin halka arz yoluyla sermaye piyasalarından sağladıkları kaynak ise 21,6 milyar lira seviyesinde oldu. Bu yılın ilk 4 ayında 16 şirketin halka arzı gerçekleşti. Bu şirketler sermaye piyasalarından 6,2 milyar TL'ye yakın kaynak sağladı. Diğer yandan, bedelli sermaye artırımları ile 2022 yılında şirketlerimize sermaye piyasalarından 32 milyar TL'lik kaynak sağlandı. Bu halka arzlar yatırımcılarımıza da değer kattı. 2020 sonu ile Nisan 2022 arasında BIST 100 endeksi yüzde 65 artarken, halka arz edilen şirketleri içeren BIST Halka Arz endeksi ise yüzde 153 arttı."

"Son dönemde sektörde gerçekleşen istihdam artışını memnuniyetle gözlemliyoruz"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Öztop, bütün bu olumlu gelişmelere paralel olarak, son dönemde sektörde gerçekleşen istihdam artışını memnuniyetle gözlemlediklerini ifade etti.

Aracı kurumların personel sayısının 2021 sonunda yüzde 12'lik artışla 6 bin 200 kişiye yaklaştığını bildiren Öztop, "Yine 2021'de aracılık sektörümüzün yıllık net karı bir önceki yıla oranla yüzde 31 artarak 5,8 milyar TL seviyesine yaklaştı." dedi.

Öztop, son 2 yılda pay senetlerinde olduğu gibi yatırım fonlarında da yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğunu belirterek, 2021 yılında portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen portföy büyüklüğündeki artışın 2022'de de devam ettiğini ve mart sonu itibarıyla 747 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Öztop, 2020 yılında 655 milyon TL seviyesinde olan portföy yönetim şirketlerinin dönem karının ise 2021'de 1,5 milyar TL olduğunu bildirdi.

Sermaye piyasaları olarak artan yatırımcı ilgisiyle önemli ve piyasaların arzuladıkları derinliğe ulaşması için tarihi bir fırsat yakaladıklarını aktaran Öztop, "Halihazırda 18 yaş üzeri nüfusta, her 5 kişiden biri emeklilik sistemine, her 20 kişiden biri yatırım fonlarına, her 50 kişiden biri ise 1.000 TL üzerinde pay senedine yatırım yapıyor. Bununla beraber uluslararası karşılaştırmalarda ülkemiz sermaye piyasası büyüklüğünün henüz arzu ettiğimiz noktaya varamadığını gözlemliyoruz. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlendirilmesi için sermaye piyasalarımızı ülkemizin potansiyeline uygun olarak geliştirmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

5 kategoride 19 ödül, sahiplerini buldu

7. TSPB Altın Boğa Ödülleri töreninde, 5 kategoride 19 başarılı kurum "Altın Boğa" ödülü aldı. TSPB Altın Boğa Ödülleri'ni alan kategori ve kurumlar şöyle:

"Aracılık Faaliyeti: Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2021-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2021-HSBC Bank, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2021-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2021-GCM Yatırım Menkul Değerler.

Kurumsal Finansman Faaliyeti: Pay İhracına Aracılık Lideri-2021-Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2021-AK Yatırım Menkul Değerler, Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri-2021-OYAK Yatırım Menkul Değerler, Diğer Kurumsal Finansman Faaliyetleri Lideri-2021-TEB Yatırım Menkul Değerler.

Saklama Faaliyeti: Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2021-Türkiye İş Bankası, Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2021-Citibank.

Portföy Yönetimi Faaliyeti: Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2021-Yapı Kredi Portföy Yönetimi, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2021-Ziraat Portföy Yönetimi, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri-2021-Ziraat Portföy Yönetimi, Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2021-Re-Pie Portföy Yönetimi, Yatırım Fonları Getiri Lideri-2021-Atlas Portföy Yönetimi-Atlas Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2021- AK Portföy Yönetimi-Agesa Hayat ve Emeklilik-Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu.

Yatırım Ortaklığı Faaliyeti; MKYO Net Aktif Değeri Lideri-2021-İş Yatırım Ortaklığı, GYO Gayrimenkul Yatırımı Lideri-2021-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GSYO Girişim Sermayesi Yatırımı Lideri-2021-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı."