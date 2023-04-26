TŞOF Başkanı Apaydın, ticari araçlara yönelik ÖTV muafiyeti kararını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararına ilişkin, "ÖTV muafiyetinin akabinde ticari araçlar için KDV de sıfırlanırsa diğer ticari araçlar da yenilenecek...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararına ilişkin, "ÖTV muafiyetinin akabinde ticari araçlar için KDV de sıfırlanırsa diğer ticari araçlar da yenilenecek ve ekonomide çarklar hızla dönecek." ifadesini kullandı.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın ulaşım sektörü tarafından sevinçle karşılandığını bildirdi.

Federasyon adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Apaydın, "Bu müjdeli haberle, yıllardır talebimiz olan, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımıza ticari akaryakıt verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, ÖTV muafiyetinin yanı sıra otobüs, minibüs, kamyonet ve kamyonlarda KDV'nin de sıfırlanması gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

"Geçmişte Eylül 2016'dan başlayarak Haziran 2019'a kadar devam eden ÖTV muafiyetli araç değişiminde, çok sayıda esnafımız bundan istifade etmişti. Ancak otomobil türü araçlarda ÖTV muafiyeti yüksek olduğu için taksicilerimiz araçlarını yenilemiş diğer ticari araçlar yenilenememişti. Zira taksi dışındaki bu araçlarda ÖTV muafiyeti yüzde 1 ila yüzde 9 arasında değişiyor. Şayet ÖTV muafiyetinin akabinde ticari araçlar için KDV de sıfırlanırsa umuyorum ki diğer ticari araçlar da yenilenecek ve ekonomide çarklar hızla dönecektir???????."

"Okul servis araçları da KDV muafiyetiyle yenilenebilir"

Öte yandan okul servis araçları için yaş sınırının 12 olduğuna dikkati çeken Apaydın, "piyasada sıfır araç bulunamadığından ve fiyatlar da çok yüksek olduğundan servis aracı sahiplerinin araçlarını yenileyemediklerini" belirtti.

Minibüs, kamyon, kamyonet türü araçlarda KDV indirimi yapılırsa bu alanda faaliyet gösteren esnafın da bu imkandan yararlanabileceğini ifade eden Apaydın, "Geçmişteki ÖTV muafiyeti ile araçlarımızı yeniledik. İnşallah, Meclis'in ilk toplandığı günlerde konu gündeme gelirse tekrar araçları yenileme gayretinde olacağız. Bu sayede sektör de amortisman ve fazla akaryakıt giderlerinden kurtarılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.