TŞOF Başkanı Apaydın'dan bayram tatilinde yola çıkacaklara 'hız' uyarısı Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, sürücülerin bayramda sevdiklerine güvenle ulaşabilmeleri için dikkatli araç kullanması gerektiğini bildirdi.

Yola çıkılmadan önce hazırlıkların iyi yapılması gerektiğini vurgulayan Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şoförler yola çıkmadan önce araç bakımlarını iyi yaptırmalı, trafikte kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hız ve telefon kullanımından vazgeçmelidir. Her bayram gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıktığımızda, içimizde olan bayram sevinci ve özlemini acıya dönüştürmeyelim. Her sürücü trafik kazalarını en aza indirmek için üzerine düşen görevi yerine getirerek kurallara uygun bir şekilde trafikte araçlarını kullanmalı. Dikkat dağınıklığı oluşturacak uykulu, yorgun direksiyon başına geçmemeli, trafikte sinirlerimizi kontrol ederek başkalarının canına mal olacak davranışlardan kaçınarak sabırlı davranmalıyız."

"Emniyet kemeri hayat kurtarır"

Apaydın, bayramlarda trafikteki araç sayısının 10-15 kat arttığına dikkati çekerek, geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı'nın kutlandığı mayısta meydana gelen 21 bin 125 kazada 179 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazalara en çok aşırı hız ve araç kullanırken telefonla konuşmanın sebep olduğuna işaret eden Apaydın, "Varacağımız yere bir saat geç gitmemiz her zaman hiç varamamamızdan iyidir. Trafikte saygılı olmayı öğrenmeli, empati kurmalı, trafik canavarına dönüşmemeliyiz. En önemlisi emniyet kemerimizi takarak kurallara harfiyen uymalıyız. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.