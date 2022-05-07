TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Anneler Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü'nde alınacak hediyelerle hem annelerin hem de esnafın mutlu edileceğini belirtti.

Palandöken, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatı anlamlandıran, en hakiki ve güçlü sevginin anne sevgisi olduğunu ifade etti.

Dünyadaki her güzel şeyin annelerin eseri olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bizi dünyaya getiren, yemeyip yediren, giymeyip giydiren fedakar annelerimizin değerini iyi bilmeliyiz. Bize yaptığı iyilikler karşısında basit kalsa da bir hediyeyle onları sevindirerek hem esnafımızı hem de annelerimizi mutlu edelim. Anneler Günü'nü esnaf ve sanatkarlar camiamız olarak kutluyorum." ifadelerini kullandı.

TŞOF'tan kutlama

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da bir mesaj yayımladı.

Apaydın, mesajda şunları kaydetti:

"İnsan yetiştirmek büyük bir sanattır. Emek ve fedakarlık ister. Bu işte de başrol oynayan sanatçı ise annedir. Öyle ki hem çocuğuna bakıp hem de hayat mücadelesi vererek bir yandan işini de yapan annelerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Çevremizde gördüğümüz güzellikler annelerimizin eseridir. Nereye gidersek gidelim annelerimizin ışığının altında her zaman korunmuşuzdur. Bize iyi bir birey olmayı öğreten, yol gösteren annelerimiz aynı zamanda bizim öğretmenlerimizdir. Evinde anne, işinde şoför olan kadınlarımız başta olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü federasyonumuz adına kutluyor, annelerimizin kıymetini her zaman bildiğimiz bir yaşam diliyorum."