TSMC'nin piyasa değeri yeniden 500 milyar dolara yükseldi

Çip krizinin sona erdiğine dair umutların da etkisiyle New York Borsası'nda TSMC'nin hisse fiyatı 110,69 dolara kadar çıkarken şirketin hisse fiyatındaki artış 2023 genelinde yüzde 30'u aştı. Yatırımcılar şirketin yapay zeka çalışmalarında artış beklerken, TSMC yeniden 500 milyar dolarlık piyasa değerine çıktı.