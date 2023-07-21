TSMC'nin Arizona'daki fabrika projesi ertelendi

Taiwan Yarı İletken Üretim Limited Şirketi (TSMC), ABD'nin Arizona eyaletinde kurulması planlanan fabrikasının üretimi 2025 yılına kadar erteleneceğini açıkladı. Şirket, kalifiye işçi eksikliği ve yüksek maliyetler nedeniyle projede zorluklarla karşılaştığını belirtti.

SACRAMENTO, 21 Temmuz (Xinhua) -- Taiwan Yarı İletken Üretim Limited Şirketi (TSMC), ABD'nin Arizona eyaletinde kurulması planlanan ilk fabrikasında üretimin 2025 yılına kadar erteleneceğini bildirdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre TSMC Başkanı Mark Liu, Perşembe günü yaptığı açıklamada şirketin finansal bilgilerinin ilgili taraflarla paylaşıldığı konferans sırasında erteleme haberini doğruladı ve şirketin tesiste gelişmiş ekipman kurmak için yeterli kalifiye işçiye sahip olmadığını söyledi.

Liu, şirketin Arizona'daki tesise ABD dışından konusunda uzman teknisyenler gönderdiğini belirtti ancak sayıyı açıklamadı.

2021 yılında Arizona'da bir kompleks inşa etmeye başlayan dünyanın önde gelen fason çip üreticisi, 2024'ün sonlarında seri üretime başlamayı planlıyordu. Daha küçük ve daha karmaşık 3 nanometre çipler üreten ikinci bir fabrikanın ise 2026 yılında açılması planlanıyordu.

Şirket şu anda ABD tesisinin işletiminde birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor. Bunlar arasında ABD'deki kalifiye eleman sıkıntısı ve masrafların Asya'dakinden daha yüksek olması geliyor.

Bu yıl yayımlanan Deloitte raporu, ABD yarı iletken endüstrisinin birkaç yıl içinde 70.000 ila 90.000 işçi açığıyla karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunmuştu.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği'nin 2020 raporuna göre ABD'de yeni bir çip fabrikasına sahip olmanın maliyeti Asya'dakinden yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha yüksek.