Haberler

Tayvanlı şirket TSMC, Japonya'daki yeni fabrikasında 3 nanometre çipler üretecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Japonya'nın Kumamoto ilinde kuracağı ikinci fabrikada yapay zeka bağlantılı sektörler için 3 nanometre çipler üreteceğini duyurdu. Başlangıçta 12,2 milyar dolar olarak planlanan yatırımın 17 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvanlı TSMC'nin, Japonya'nın Kumamoto ilinde kuracağı ikinci fabrikada, ileri teknoloji 3 nanometre çipler üreteceği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) C.C. Wei, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmede, ülkede yapay zeka bağlantılı sektörlerdeki çip talebine yanıt vermek üzere, en son teknoloji çipleri üretmeyi planladığını belirtti.

Buna göre, şirketin Kumamoto'da kurmakta olduğu ikinci fabrikada daha az gelişmiş 6 ila 12 nanometre çipler yerine 3 nanometre incelikteki son teknoloji çiplerin üretilmesine karar verildi.

Şirket böylece yapay zeka robotları ve otonom sürüş teknolojileri gibi yükselen alanlardaki artan gelişmiş çip talebine yanıt vermeyi hedefliyor.

Bir çipin inceliği birim alanda daha az yükle işlem performansı sağlıyor.

Japon basınında yer alan haberlere göre, değişen planla şirketin fabrikaya başlangıçta yapmayı öngördüğü 12,2 milyar dolarlık yatırım 17 milyar dolara çıkacak.

TSMC'nin Kumamato'da Japon şirketler Sony ve Toyota'nın desteğiyle kurduğu ilk fabrika 2024'te faaliyete geçmişti. Yeni kurulacak fabrikanın ise 2027'de üretime başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe yıldız isminin sözleşmesini feshetti
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı