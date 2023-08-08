TSMC, Almanya'da Yarı İletken Fabrikası İçin 3,9 Milyar Dolar Yatırım Kararı Aldı

Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, Almanya'daki yan kuruluşu ESMC'ye yarı iletken fabrikası için 3,9 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığını duyurdu. Ayrıca TSMC, Bosch, Infineon ve NXP ile ortak girişim kurarak Avrupa'ya gelişmiş yarı iletken üretimini getirecek.

NEW Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC, çoğunluğuna sahip olduğu Almanya'daki yan kuruluşu ESMC'ye yarı iletken fabrikası için yaklaşık 3,9 milyar dolarlık yatırıma karar verdiğini belirtti.

TSMC'den yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar duyuruldu.

Fabrika inşaatı ve fabrika araçlarının kurulumu için yaklaşık 6,1 milyar dolar sermaye tahsisatının onaylandığı aktarılan açıklamada, Almanya'da şirketin çoğunluğuna sahip olduğu yan kuruluşu ESMC'ye yaklaşık 3,9 milyar dolarlık yatırıma karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, TSMC'nin yüzde 100 iştiraki olan TSMC Arizona'ya da 4,5 milyar dolar sermaye enjeksiyonunun onaylandığı kaydedildi.

4 şirket ortak girişim kuruyor

Şirketten yapılan diğer bir açıklamada da TSMC'nin Bosch, Infineon ve NXP ile gelişmiş yarı iletken üretimini Avrupa'ya getirmek amacıyla ortak girişim kuracağı ve ESMC'ye yatırım yapacağı duyuruldu.

ESMC'nin, hızla büyüyen otomotiv ve endüstriyel sektörlerin gelecekteki kapasite ihtiyaçlarını desteklemek için fabrika inşasına yönelik önemli bir adım attığına dikkati çekilen açıklamada, nihai yatırım kararının, proje için kamu finansmanı seviyesinin onaylanmasını beklediği belirtildi.

Açıklamada, inşası planlanan fabrikanın, aylık 40 bin adet üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilerek, gelişmiş teknolojisi ve yaklaşık 2 bin kişilik nitelikli doğrudan istihdamla Avrupa'nın yarı iletken üretim ekosistemini daha da güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

ESMC'nin, fabrikanın inşasına 2024'ün ikinci yarısında başlamayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, üretimin de 2027'nin sonunda başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, planlanan ortak girişimin yüzde 70'inin TSMC'ye ait olacağı, Bosch, Infineon ve NXP'nin de yüzde 10'ar hisseye sahip olacağı kaydedildi.