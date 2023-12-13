Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankasından Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması kapsamında 155 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

TSKB, Türkiye Yeşil Fonu için Dünya Bankası ile 155 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankasından Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması kapsamında 155 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu, iklim risklerinin yönetilmesini merkeze alan yol haritası ile ülkenin 2053 Net Sıfır hedefine önemli bir katkı sağlayacak.

Türkiye'deki mevcut finansman açığının karşılanmasında kamunun yanı sıra özel sektörün katkısını da harekete geçirecek proje kapsamında faydalanıcı firmalara özkaynak yatırımları ile dengeli bir borçluluk seviyesi ve stratejik büyüme olanağı sağlanıyor.

Yenilikçi yapısıyla sermaye piyasalarının gelişimine de katkıda bulunacak bu projenin 155 milyon dolar tutarındaki Dünya Bankası kredisinin yanı sıra 100 milyon dolarlık kısmı fon seviyesinde, 150 milyon dolarlık kısmı da firma seviyesinde olmak üzere toplamda 405 milyon dolar özkaynak tutarına ulaşması hedefleniyor.

"Projenin yeşil kalkınma hedeflerimize ulaşılmasında itici bir güç olacağına inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Türkiye'nin 2021 yılında Paris Anlaşması'nı onayladığını ve "Yeşil Kalkınma Devrimi"ni başlatarak 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladığını anımsattı. Net sıfır emisyonlu bir ekonomiye geçişin önemli miktarda ve uzun vadeli yatırımı gerektirdiğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu yolda kamu finansmanının yanı sıra özel sektör finansmanın da seferber edilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman ile TSKB tarafından uygulanacak Türkiye Yeşil Finans Projesi'nin yeşil kalkınma hedeflerimize ulaşılmasında itici bir güç olacağına inanıyorum. Ayrıca, projenin önemli ölçüde yeni girişim sermayesi yatırımı imkanı oluşturacak olması sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. İlerleyen dönemde ülkemizin yeşil dönüşümünün desteklenmesinde Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımız ile güçlü işbirlikleri kurmaya devam edeceğiz"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez ise Yeşil Finansman Projesi'nin nihai olarak düşük karbonlu ve iklime dirençli bir ekonomiye geçişi destekleyeceğini, finansal sektörün çeşitlendirilmesine katkıda bulunacağını ve uzun vadeli finansman, sermaye piyasaları ve istihdam oluşturma için yerli kaynakların geliştirilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Lopez, "Önerilen yapı ve sermaye piyasası araçları üzerindeki odak sayesinde, proje özel sermayeyi çekme ve piyasa yaratma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yeşil dönüşüm sürecindeki şirketler sermaye yatırımı yoluyla desteklenecek

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisiyle Dünya Bankasından temin ettikleri 155 milyon dolar tutarındaki kredi ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ aracılığıyla bir girişim sermayesi yatırım fonu olan Türkiye Yeşil Fonu'nu kuracaklarını kaydetti.

Dünya Bankası ile uzun süredir üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdikleri bu model kapsamında Türkiye genelinde yeşil dönüşüm sürecindeki şirketleri sermaye yatırımı yoluyla destekleyeceklerini ifade eden Bilgiç, Fonun, sermaye piyasalarında iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve en önemlisi çarpan etkisini artıracağını belirtti.

Türkiye Yeşil Fonu kapsamında, yatırım yapılacak firmalar düzeyinde ilave 250 milyon dolar özel sektör sermayesi sağlamayı, böylelikle sermaye niteliğindeki proje büyüklüğünün 405 milyon dolar tutarına ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Bilgiç, Türkiye Yeşil Fonu'nun, yatırım yapılacak şirketlere özkaynak finansmanı yoluyla ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki ticari risklerin yönetilmesi, rekabet gücünün korunması ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş doğrultusunda stratejik planlamanın oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Bilgiç, böylelikle, şirketlerin bu yol haritası doğrultusunda daha odaklı ve dengeli bir borçlanma yapısına erişmelerine olanak sunacaklarını belirterek, "Ülkemizin Net Sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda şirket stratejilerinin etkin şekilde oluşturulması için fonun yatırım yapacağı şirketlerde çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) sistemleri kurularak hedefler belirlenmesi ve raporlama uygulamalarının başlatılması da sağlanacak. Tüm bu yönleriyle girişim sermayesi yatırım fonu pazarında bir ilk olan bu projemizle iklim çatısı altında kapsayıcılık da destekleyici bir unsur olacak ve fırsat eşitliğinin önceliklendirilmesi gözetilecek." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB olarak iklim değişikliği ile mücadele ve karbonsuzlaşma konusunda önemli bir aktör olmanın yanı sıra yapılan düzenlemelere aktif katkı sağladıklarını anlatan Murat Bilgiç, şöyle devam etti:

"Başta Ulusal Katkı Beyanımız olmak üzere içinde bakanlıklarımızın, BDDK ve SPK'nın da bulunduğu düzenleyici kuruluşlarımızın Emisyon Ticaret Sistemi, İklim Kanunu ve Ulusal Taksonomi alanındaki çalışmalarını ve yol haritalarını çok önemli buluyoruz. 12. Ulusal Kalkınma Planı da 2024-2028 dönemi için bizlere somut bir yön gösteriyor. Türkiye Yeşil Fonu iklim risklerinin etkilerini kapsayıcılıkla gözeten çıktıları açısından, ülkemizin yeşil dönüşümüne ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarına katkı sağlayacak bir ekosistem oluşturacak. Bu fonun, ülkemizde ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, yeşil ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olacağına da dikkat çekmek isterim."