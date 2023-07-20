TSKB, Sürdürülebilirlik Kriterlerine Endeksli Sendikasyon Kredisini 4. Kez Yeniledi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisini farklılaştırılmış kriterlerle 4. kez yeniledi. Kredi anlaşması, 9 bankanın katılımıyla başarıyla tamamlandı ve deprem bölgesinin yeniden kalkınması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara destek sağlanacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), geçen yıllarda temin ettiği sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisini bu yıl farklılaştırılmış kriterlerle 4. kez yeniledi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, dün imzalanan 123 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşması, Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu'dan 2'si yeni katılımcı olmak üzere toplam 9 bankanın katılımıyla, yüzde 113 yenilenme oranıyla başarıyla tamamlandı.

Koordinatörlüğünü Commerzbank AG'nin üstlendiği, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü ise ING Bank N.V.'nin yaptığı kredinin katılımcıları arasında ABC International Bank Plc, BNP Paribas, Citibank N.A., Commerzbank AG, ING Bank N.V., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Raiffeisen Bank International AG ve Atlantic Forfaitierungs AG yer alıyor. 17,5 milyon ABD doları ve 94 milyon avro tutarında iki ayrı dilimde temin edilen sendikasyon kredisinin vadesi ise 367 gün oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli 4. sendikasyon kredi anlaşmasını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Uluslararası finans kurumlarının katılımıyla temin ettiğimiz bu yeni kaynakla ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı için somut adımlar atmayı sürdüreceğiz. Anlaşma kapsamında deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına süregelen desteğimizi artırmayı önemli buluyoruz. Diğer bir önceliğimiz ise artık hepimizin deneyimlediği iklim değişikliğinin negatif etkileriyle mücadele olacak. Yaşadığımız aşırı doğa olayları bankamızın uzun yıllardır stratejik öncelikleri arasında olan iklim risk ve fırsatlarının yönetiminin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

"Özellikle yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına ilave kaynak yaratmaktan dolayı mutluyuz"

TSKB olarak iklim yol haritalarında sistemli ve şeffaf hedeflerle ilerlediklerini vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Bilim Temelli Hedefler İnsiyatifi (SBTi) tarafından onaylanmış uzun vadeli emisyon hedeflerimizi kamuoyu ile paylaşarak 'Net Sıfır' gelecek yönündeki taahhütlerimizi güçlendirdik. Yüzde 60'ı iklim ve çevre odaklı olmak üzere yüzde 91 oranında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredi portföyümüzle ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına önemli bir katkı sunuyoruz. İmzaladığımız sendikasyon kredisiyle özellikle yenilenebilir enerji projelerinin finansmanına ilave kaynak yaratmaktan dolayı mutluyuz. Değer yaratma modelinin kalbinde 'sürdürülebilirlik' olan bir banka olarak sektörümüzde hayata geçirdiğimiz örnek uygulamaları tamamı yeşil yaka yaklaşımıyla çalışan ekiplerimize borçluyuz. Gezegenimiz ve ülkemiz için attığımız etkili adımların sürmesi için çalışma arkadaşlarımızın bilgi birikimine ve donanımına katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bu krediyle ülkemizin bölgesel kalkınmasına ve yeşil dönüşümüne destek olurken fikri sermayemize yatırım yapmayı da önemli bir hedef olarak görüyoruz."

Sene başından bu yana imzaladıkları diğer kaynak anlaşmalarına işaret eden Bilgiç, nisan ayında Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile 100 milyon avro tutarında iklim finansmanı kredisi imzaladıklarını, mayıs ayında ise Avusturya Kalkınma Bankası (OeKB) ile 25 milyon avro tutarında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredisine imza attıklarını bildirdi.

Bilgiç, "Uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ve global finans kurumlarından sağladığımız ve sağlayacağımız nitelikli kaynaklarla Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında ülkemizin yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir yarınları için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.