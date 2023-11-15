Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Sustainalytics'in değerlendirmesine göre 2023'te Türkiye'nin en iyi kurumu oldu. Banka, çevresel, sosyal ve yönetişim alanında kaydettiği başarıyla dünya liginde ilk 10'a yerleşti.

TSKB, Sürdürülebilirlik Alanında Türkiye'nin En İyi Kurumu Oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanında risk seviyesini ve yönetim performansını ölçen Sustainalytics'in değerlendirmesine göre, 2023'te Türkiye'nin en iyi kurumu oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, nitelikli sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla ülkenin düşük karbonlu ekonomiye geçişine etkin destek sağlayan TSKB'nin sürdürülebilirlik alanında kaydettiği başarı, Sustainalytics tarafından bir kez daha tescillendi.

ÇSY risk notunu bir önceki yıla göre daha da iyileştiren banka, 6,9 seviyesindeki risk notuyla "ihmal edilebilir risk" olarak tanımlanan kategorideki yerini koruyarak dünyadaki kalkınma bankaları arasında 9. sıraya yükselirken, global bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer aldı.

TSKB, 15 binden fazla kurumun yer aldığı küresel sıralamada ise 40. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, bankanın ÇSY risk notuyla dünya liginde ilk 10'a yerleşme başarısının sürdürülebilirlik odaklı iş modeli ile tüm paydaşlarla kurulan etkin işbirliklerinin önemli bir çıktısı olduğunu belirterek, "Bu alanındaki yüksek performansımız, ülkemizin orta ve uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda Türkiye özel sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim kriterli yatırımlarına yönelik sürdürülebilirlik temalı özellikli fonlar çekmemize doğrudan katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir yatırımları finanse etmek üzere uluslararası tahvil piyasalarında gerçekleştirilen ihraçlara da yatırımcılardan yoğun talep alındığı bilgisini paylaşan Bilgiç, bu yıl eylül ayında gerçekleştirilen 4. sürdürülebilir tahvil ihracının ÇSY odaklı yeni yatırımcıların da ilgisi ile yaklaşık 2,5 kat talep görmesinin en büyük gösterge olduğunu aktardı.

Bilgiç, kaynaklarının yüzde 85'inden fazlası ve kredi portföylerinin tamamına yakınıyla net sıfır yol haritalarındaki bilim temelli hedeflerine doğrudan etki ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yatırım bankacılığı hizmetlerimizle Türkiye sermaye piyasalarında ülkemizin net sıfır hedeflerini gözeten enstrümanların çeşitlenmesi ve derinleşmesi için sorumluluk alıyoruz. Finansal hizmetlerimizin yanı sıra danışmanlık alanında da ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ekosisteminde öncü çalışmalara imza atıyoruz. ÇSY risk ve yönetim notumuzla sektörümüzde örnek alınmaktan ve biriktirdiğimiz deneyimle tüm paydaşlarımızla daha ileriyi hedeflemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Yatırımlarda ÇSY performansının rolü güçleniyor

ÇSY performansının değerlendirmesinde global ölçekte önemli bir referans olarak kabul edilen Sustainalytics analizi, bir şirketin bulunduğu sektöre özgü önemli ÇSY risklerine maruz kalma derecesi ve bu riskleri yönetme becerisini ölçüyor.

Bu riskleri, ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak kategorize eden Sustainalytics'in göz önünde bulundurduğu kriterler her geçen yıl daha kapsamlı alt maddelerle geliştiriliyor.

Tüm dünyada sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm hız kazanırken ÇSY derecelendirmesi hizmeti veren kurumların ve bu notlardan yararlanan kullanıcıların sayısı artmaya devam ediyor.

Şirketlerin ÇSY performansının yatırım kararlarındaki rolü de gün geçtikçe güçleniyor. Özellikle sürdürülebilirlik, etki ve pozitif tarama odaklı yatırımcıların daha fazla başvurduğu bu notlar, kurumun iş modeli, finansal gücü, faaliyet gösterdiği coğrafya ve tarihsel geçmişinin de analiz edildiği kapsamlı bir incelemeye dayanıyor.

ÇSY risk notuyla Türk bankacılık sektöründe uzun yıllardır pozitif ayrışan TSKB, Sustainalytics'in uluslararası iyi uygulama örneklerini dikkate alarak her yıl çıtasını daha da yükseltiyor.