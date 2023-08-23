TSKB, İnsan Kaynakları Uygulamalarında Ödüllendirildi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Brandon Hall Group tarafından düzenlenen insan kaynakları uygulamalarının değerlendirildiği Excellence Awards'da 2 altın, 1 gümüş ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 23'üncüsü düzenlenen Excellence Awards'da 2 yıldır üst üste ödül kazanan TSKB, bu yıl 3 ödülün sahibi oldu.

İnsan kaynakları alanındaki çeşitli kategorilerde uluslararası bağımsız jürinin değerlendirmesiyle gerçekleşen Excellence Awards ödül töreni, Amerika'nın Florida eyaletinde düzenlendi.

"Liderlik Gelişim" kategorisinde "Koçluk ve Mentörlük Uygulamalarında En Çok İlerleme Kaydeden Kurum" ve "Yetenek Kazanımı" kategorisinde "Yetenek Kazanımı Sürecinde En Çok İlerleme Kaydeden Kurum" olarak altın ödül kazanan banka, "İnsan Kaynakları" kategorisinde "Çalışan Esenliğine Odaklı En İyi Programları Uygulayan Kurum" olarak gümüş ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, TSKB'nin sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık vizyonunun bankanın insan kaynakları uygulamalarında da temel yön gösterici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle üst üste ikinci kez ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. TSKB'de çalışan deneyiminin uçtan uca dizaynı en önemli gündem maddelerimizden biri. Bu deneyimi sürdürülebilir şekilde iyileştirmek ve geliştirmek için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bankamıza adım atan tüm çalışma arkadaşlarımız, ilk andan itibaren yetenek gelişimi programlarına dahil oluyor ve hem kendileri hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğu için etkili bir kariyer rotası belirlemeye odaklanabiliyor."

Liderlik programlarının "Koçluk ve Mentörlük Uygulamalarında En Çok İlerleme Kaydeden Kurum" ödülüyle karşılık bulmasının kendileri için çok sevindirici olduğunu aktaran Bağdatlı, her bir TSKB çalışanının, yaşam boyu öğrenme ve gelişim imkanlarına ek olarak şirket içi rotasyon ve iş yaşam dengesini destekleyici uygulamalarla kariyer yolculuklarında aktif, özgür ve katılımcı olabildikleri bir atmosferle karşılaştığını bildirdi.

Bağdatlı, ortak gelecek için değer yaratmaya odaklı bir kurum olarak çalışanlarla ilgili tüm adımları "bize değer" mottosuyla attıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan kaynakları uygulamalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği odağımızı koruyor, çalışanlarımızın esenliğini ailelerini de kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Bütünsel Sağlık Buluşmalarında sunduğumuz konuları çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Ebeveyn yolculuğunda olan anne ve babalara uzman klinik psikolog rehberliğinde yürüttüğümüz 'Doğuma Hazırlık, İşe Dönüş ve Ebeveyn Rolleri' programımız kapsamında, yaş grupları özelinde birebir danışmanlık ve kapalı grup deneyim seansları imkanları sunuyoruz.

TSKB, finans sektöründe yüksek yetkinliğe sahip insan kaynağıyla ayrışıyor. Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı alanındaki ilk ve tek atölye olma özeliğine sahip Kariyer Atölyesi ile genç yetenekleri TSKB bünyesine kazandırmaya devam ediyoruz. Her alanda sürdürülebilirliği kendisine misyon edinmiş bir finans kuruluşu olarak, nitelikli insan kaynağımızın sürdürülebilirliğinin kendi yöneticilerimizi yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Yarattığımız değerin kazandığımız ödüllerde karşılık bulmasından dolayı gurur duyuyor, fark yaratan uygulamalarımızda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."