TSKB, Adana ve Osmaniye'de 2 yeni kütüphaneyi hizmete açtı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), depremden etkilenen illerden Adana ve Osmaniye'de 2 yeni kütüphaneyi daha hizmete açtı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB, depremden etkilenen illerde eğitimde fırsat eşitliği ve kalıcı iyileştirmeye destek olmak amacıyla başlattığı "11 ilde 11 kütüphane" projesi kapsamında, Adana Yüreğir Yahya Kemal Beyatlı 100. Yıl İlkokulu'nda ve Osmaniye Merkez Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda kütüphane açtı. Bankanın böylece, 2025'e kadar tamamlamayı taahhüt ettiği projedeki kütüphane sayısı 5'e çıktı.

Zenginleştirilmiş anlamına gelen "Z kütüphaneleri" modeliyle açılan yeni kütüphaneler, çocuklara bilgiyi kolay öğrenme ve keyifle çalışma imkanı sunuyor.

İçinde barındırdığı kitapların yanı sıra okuma becerisi ve zihinsel gelişim destekli aktiviteler sunan, estetik tasarımıyla ayrışan Z kütüphanelerinde, çeşitli akıl oyunları, teknolojik gereçler ve eğitim destek araçları bulunuyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Eylül 2023'te "TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi"ni öğrencilerle buluşturan banka, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık, Adana Yüreğir ve Osmaniye merkez ilçeleriyle toplam 5 kütüphaneye ulaştı.

Adana Yüreğir ve Osmaniye Merkez ilçelerindeki okullarda toplam 1400'e yakın öğrencinin kişisel ve kültürel gelişimini destekleyen banka, 8 binin üzerinde kitabı çocukların kullanımına sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, iki yeni okul kütüphanesini daha çocuklarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından Adana ve Osmaniye'ye kazandırdıkları kütüphanelerin çocuklara fayda sağlamasını umut ettiklerini aktaran Bilgiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Banka olarak, ilk günden beri tüm imkanlarımızla deprem bölgelerinin yeniden toparlanması için çabalıyoruz. Bölgedeki ekonomik iyileşmeye sunduğumuz uzun soluklu katkının yanı sıra kültürel ve sosyal iyileşmenin hızlanması için de somut adımlar atıyoruz. Kütüphane açılışlarımızı gerçekleştirdiğimiz şehirlerde çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı ve sevinci görmek, bizim için tarifsiz bir umut ve mutluluk kaynağı. Söz verdiğimiz gibi 6 kütüphanemizi daha en kısa sürede çocuklarımızla buluşturacağız."