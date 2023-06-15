TSE, Suudi Arabistan'a ihracatta SABER kayıt sistemi hakkında bilgilendirme toplantıları düzenliyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Suudi Arabistan'a yapılan endüstriyel ürünlerin ihracatında Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) tarafından hayata geçirilen uygulama platformu SABER kayıt sistemi ile ilgili ihracatçı ve üretici firmalara yönelik bilgilendirme toplantıları başlattı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Suudi Arabistan'a yapılan endüstriyel ürünlerin ihracatında Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) tarafından hayata geçirilen uygulama platformu SABER kayıt sistemi ile ilgili ihracatçı ve üretici firmalara yönelik bilgilendirme toplantıları başlattı.

TSE'nin açıklamasında, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'in, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette SASO yetkilileriyle bu ülkeye yapılacak ihracata ilişkin olası teknik engelleri aşmak için görüştüğü belirtildi.

SABER Portalı Bilgilendirme Toplantısı'nın, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde, Gaziantep'te ihracatçı firmaların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanan kayıt sistemi kapsamında, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek endüstriyel ürünlerin (gıda, ilaç ve kozmetik hariç) SABER veri tabanına kaydının yapılması gerekiyor. Suudi Arabistan Uygunluk Değerlendirme Kontrol Sistemi (SALEEM) gereğince, ihraç edilecek ürünlerin tabi oldukları teknik regülasyonlara göre test ve belgelendirmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm standardizasyon, sertifikasyon ve deney hizmetleri ile gözetim hizmetlerini sunan TSE, test ve belgelendirmede izlenmesi gereken yöntemleri düzenlediği toplantılar ile ihracatçıları bilgilendiriyor."