TSE'nin 62. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 62. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

KOSGEB Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Genel Kurulda, 2022 yılının kesin hesap bütçesi kabul edilirken 2023 yılı bütçesine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine ulaşmak için tüm kurum ve kuruluşlarla ortak bir akılla hareket ettiklerini söyledi.

Enstitünün, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hedef olarak belirlediği yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırladığını belirten Büyükdede, "TSE, bir taraftan girişimciliği destekliyor, diğer yandan sahip olduğu tecrübe ve deneyimle öncü rol oynuyor." dedi.

Dünyanın büyük bir ekonomik, toplumsal, ekolojik değişim ve dönüşüm süreci yaşadığına işaret eden Büyükdede, şöyle konuştu:

"Bu süreçte dijital ve yeşil dönüşüm öne çıkıyor. Sanayi alanında bu dönüşümler, salgın süreci ve iklim değişikliğiyle ivme kazandı. Bu değişim, tüm kurum ve kuruluşların üretim yaklaşımlarını ve yönetim politikalarını dijital dönüşüme göre belirlemeleri mecburiyetini doğurdu. Ülkemizde dijital dönüşüm sürecine hızlı şekilde uyum sağlanması ve bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi gerekliliğinin bilinciyle TSE, bilişim teknolojileri alanında sunduğu belgelendirme, test, eğitim hizmetleriyle, ülkemizin dijital dönüşümünde kalite ve güvenliğin artırılmasına yardımcı olmakta."

TSE'ye yeşil dönüşüm konusunda da önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Büyükdede, Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması çalışmalarında Enstitünün rolünün bulunduğunu dile getirdi.

"TSE yeşil dönüşüm alanında hazırlıklarını yaptı"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de yerli ürün ve yerli sertifika konusunun önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatında ve dış ticaretinde yerli belgelendirmelerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Ne kadar standartlarda varsanız ve kural koyan sizseniz dışarıda da sözünüz geçer ve ticaretiniz artar. TSE'nin belgelendirme ve uygunluk değerlendirme alanında çok daha aktif olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Enstitünün yeşil dönüşüm alanında da hazırlık yaptığını, 'Yeşil OSB' başta olmak üzere sertifikasyon konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini anlattı.

TSE başta olmak üzere ülkenin uluslararası kurullarda temsilinin önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Standartlar belirlenirken biz orada olursak dış ticarette de önemli kazanımlar sağlarız. Dünya artık teknik engeller dünyası, bunun farkında olmamız lazım. Türkiye'nin ihracatçısının önünü kesmek için teknik engeller konulmaya çalışılıyor. Teknik engeller konusunda uyanık olmamız lazım. Teknik engeller konusunda elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."

"Sanayici uygunluk değerlendirme hizmetini yerinden alabilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise TSE'nin Türkiye'nin büyüyen üretimini kalite ve uygunluk değerlendirme boyutuyla tüketicinin güven sembolü olma misyonunu sürdürdüğünü söyledi.

Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna TSE'nin tecrübesiyle verdiği ve vereceği katkının önemli olduğunu vurgulayan Kacır, "Raylı sistemlerden Türkiye'nin otomobiline kadar kritik projelerimizde TSE'nin imzası bizlere katkılar sundu. TSE, bugün verdiği hizmetler ve geniş faaliyet alanıyla bölgemizdeki ülkelere, Türk devletlerine ve İslam dünyasına liderlik ediyor." dedi.

Kacır, hedeflerinin TSE'yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen, standartları belirleyen kuruluş haline getirebilmek olduğunu bildirdi.

Ankara'nın Temelli bölgesinde inşa edilen TSE Kalite Kampüsünün tamamlandığında Enstitünün kapasitesini ve hizmetlerini daha da büyüteceğini ifade eden Kacır, "Ayrıca yakın coğrafyadaki kuruluşlara daha fazla hizmet verecek. Sanayi ve ticaret erbabımız birçok alandaki uygunluk değerlendirme hizmetini yerinden alabilecek. Kampüs tamamlandığında TSE ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkılar sunacak." diye konuştu.

"TSE logolu belgelerimizle kaliteli hizmet sunulması gayretindeyiz"

TSE Başkanı Mahmut Şahin, Enstitünün, Türk sanayicisinin yüksek kalitede üretim yapmasının, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak küresel pazara kolayca girebilmesinin anahtarı konumunda olduğunu bildirdi.

Faaliyetlerini gerçekleştirirken sanayicilerle yaptıkları işbirliklerinin en büyük enerji kaynağı olduğunu vurgulayan Şahin, "Üretim ekosisteminin bir parçası olarak, sanayicimizle ve üreticilerimizle bir takım halinde çalışarak, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerimizle ekonomimizin gelişimine ve rekabet gücünün artışına katkı sunmak, yeniliklere açık bir şekilde kurumsal kapasitemizi artırmak, hizmet yelpazemizi genişletmek üzere adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TSE'nin geçen yıl gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin de bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Geçen yılki faaliyetler çerçevesinde Enstitümüz yaklaşık 21 bin ürün, 7 bin sistem, 30 bin hizmet yeri belgesi, 25 bin eğitim sertifikası, ulaşım ve lojistik alanında yaklaşık 210 binin üzerinde belge düzenlemiştir. Muayene-gözetim alanında da 205 bin rapor, 110 binden fazla deney ve kalibrasyon sertifikası hazırlayarak, milli standardizasyon altyapımıza da yayınladığı 37 bin 500 standartla katkı sağlamıştır. İthalat denetimleriyle ülkemize giren ithal ürünlerin, asgari güvenlik koşullarını sağlamasına yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetlerini de yürütmekteyiz. 2022'de vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşımı için ithalat konusunda 45 bine yaklaşan denetim gerçekleştirdik, denetimlerimizle standartlara uygun olmayan ürünlerin ülkemize girişine engel olduk."

TSE'nin güçlenerek yoluna devam etmesinin, ülkenin sanayisinin de aynı doğrultuda ve sürdürülebilir biçimde güçlenmesini sağlayacağını vurgulayan Şahin, "Ekonomide küresel bir rekabetin yaşandığı günümüzde ekonomimizin çıkarları için yerli ürün ve yerli sertifika çağrısında bulunmak istiyorum. TSE olarak, sanayi stratejimizle uyumlu yerli ve yenilikçi planlama içinde, ülkemizdeki kamu ya da özel sektörün gerçekleştireceği büyük yatırımların uygunluk değerlendirme hizmetlerine talibiz. Amacımız sanayicilerimizin uygunluk değerlendirme alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak, nükleer sektörlerde olduğu gibi yabancı rakiplerimizi geride bırakarak teknolojiye ve bilgiye sahip olmak istiyoruz. Ülkemizin standartlara uygun, kaliteli ve sertifikalı ürün üreterek, ürettiğini satarak rekabet gücünü artırabileceğine, güçlü bir üretim ekosistemi kuracağına inanıyoruz. Kaliteli, güvenli ürün ve hizmetin öne çıktığı bu dönemde standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerimizle, TSE logolu belgelerimizle üretici ve tüketicilere kaliteli hizmet sunulması gayretindeyiz." dedi.