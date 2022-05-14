TSE'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

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TSE'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs'ta yapılacak

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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TSE'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs'ta yapılacak

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Enstitünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplantı, "İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA" adresindeki KOSGEB Profesör Doktor Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapılacak.

Toplantıda, ilandaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

İstanbul Caddesi, Pazartesi, Mayıs, Türk, Ekonomi, Haberler

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