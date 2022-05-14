TSE'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

TSE'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs'ta yapılacak
AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
Enstitünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplantı, "İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA" adresindeki KOSGEB Profesör Doktor Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapılacak.
Toplantıda, ilandaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi