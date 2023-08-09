TSE Başkanı Şahin: "Elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için standartlar yayınlıyoruz"

"2022 yılında toplam 2 bin 316 standart yayınladık"

"Yeşil dönüşüm standartları konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

KAYSERİ Kayseri Valiliği, Kayseri Ticaret Odası ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE Sektör Buluşmaları programı düzenlendi. Programda konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, geçen yıl toplam 2 bin 316 standart yayınladıklarını söyleyerek, "Elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için standartlar yayınlıyoruz" dedi.

KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Yeşil mütabakat sürecinin Türkiye'nin yeni yeni kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak değerlendirilmesini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Yeşil Mutabakat süreci, Türkiye'nin yeni bir kalkınma ve zenginleşme gündemi olarak kabul görmeli diye düşünüyorum. Bu süreç ülkemiz açısından birçok fırsatı barındırmaktadır. İmalatçı firmalarımızın yeşil mutabakata uyumlarını hızlandırmak amacıyla, bir tematik teknik destek programı uygulanmaktadır. Üreten Şehirler Programı çerçevesinde Kayseri iline özel uygulanan bu program 29 Ağustos 2023 kadar başvuruya açık olacaktır. Program çerçevesinde 20 imalatçı firmamızın destek almasını hedeflemekteyiz. Böylelikle Kayseri imalat sanayimizin AB'ye yönelik ihracatının önünde oluşabilecek engellerin bir nebze önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Bizlerinde devletimizden beklediğimiz somut destekleri, teşviklerle bu dönüşüm sürecini iyi takip etmesi lazım. Yarın hepimizin başına gelecek. Bir an evvel kendi emisyon ticaret sistemimizi tasarlayıp karbon fiyatlanmasını başlatmamız gerekiyor. Yoksa 2026'dan itibaren AB'ye doğrudan para ödemeye başlayacağız. Biz "Para kazanalım" derken AB'ye bundan dolayı Yılda yaklaşık 800 milyon avroya yakın ödeyeceğiz. Rekabet şansını kaybetmemek için yeşil ekonomiye mutlaka yatırım yapmalıyız. Dünyada artan kuraklık tehlikesi ile su yönetimi hepinizin bildiği gibi büyük önem kazanıyor. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşama hakkına helal getirmeden insanlığın doğa ve çevreyle olan ilişkisini düzenlemek ve yeni bir ekonomik büyüme modeli önümüzde duruyor. Her bireye görev düşüyor. 2023 yılında gerçekleşecek yeni yatırımlarımızın, Yeşil Ekonomi veya Yeşil Devrim çerçevesinde hassasiyetle değerlendirileceğine olan inancım tamdır. Sözlerimin sonunda valimize, TSE Başkanımıza ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilin bol olduğu temiz bir çevre temennisinde bulunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de TSE'nin sanayinin daha azmaliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının anahtarı konumunda olduğunu söyleyerek, "Türk Standardları Enstitüsü, Türk Sanayisinin daha az maliyetle yüksek kaliteli üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmesinin, uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak uluslararası pazarlara girmesinin anahtarı konumundadır. Enstitü, bugün itibarıyla belgelendirme alanında sadece ülke sınırları içinde değil, başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere tüm dünyada aranan bir belgelendirme kuruluşu olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının karar mekanizmalarındaki etkinliğini de artıran Enstitü, bu sayede Türk Sanayicisinin, tüm dünyada geçerli olacak standardların hazırlanması sürecine katılımına imkan vermektedir. İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsünün kurulmasına öncülük eden, Türki Cumhuriyetlerde standardizasyon teşkilatlarının tek çatı altında toplanmasını sağlayan TSE, başta yakın coğrafyadaki olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki kuruluşlarla kurduğu güçlü iş ilişkileriyle sanayicilerimizin yaşayabileceği olası teknik engelleri bertaraf etmektedir. Günümüzde üretimin standartlara uygun gerçekleştirilmesi tek başına yeterli değildir, bu durumun belgelendirilmesi ve belgelendirme için inceleme ve muayene hizmetlerinin verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yani standartlar gibi, teknik düzenlemeler ve bunun sonucu ortaya çıkan uygunluk değerlendirme hizmetleri de dış ticarette yeni tarife dışı engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürün ya da hizmetin standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının incelenmesi ve belgelendirilmesi yani uygunluk değerlendirme hizmetimiz de ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülmektedir. TSE tarafından verilen belgeler Avrupa'da ve tüm dünyada tanınmaktadır" ifadelerini kullandı.

"2022'de 2 bin 316 standart yayınladık"

2022 yılında toplamda 2 bin 316 standart yayınladıklarını söyleyen Şahin, "Türk Standartları Enstitüsü olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hedef olarak belirlediği 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı ve 'dijital dönüşüm' alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile yenilikçi mal ya da hizmetlerin üretilmesine zemin hazırlıyoruz. Kültür ve inanç coğrafyamızda diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendiriyor, faaliyetlerine destek oluyoruz. TSE olarak 2022 senesi içerisinde helal belgelendirmenin laboratuvar altyapısında akreditasyonumuzu tamamladık. Akreditasyonumuz ile Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarımız, ilgili standart çerçevesinde Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu. İş dünyamızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda 11 şehrimizde, 17 farklı yerleşkede 23 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarıyla ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde 110 binden fazla deney ve kalibrasyon sertifikası ile hizmet veriyoruz. Standartları belirleyen ülke yolundaki adımlarımızın sonucu olarak geçtiğimiz yıl 2 bin 316 standart yayımladık. 20 bin ürün belgesi, 9 bin yönetim sistemi belgesi, 30 bin hizmet yeri belgesi, 20 bin eğitim sertifikası düzenledik. İthalat denetimlerimizle standartlara uygun olmayan 5 bin 149 ürünün Türkiye'ye girişini engelledik. Ülkemizin gururu Togg'un Araç Tip Onay Test süreçlerini, prototip aracın hazırlanması, ön testler ile tip testleri, dokümantasyonu ve belgelendirme çalışmalarını yürüttük" dedi.

"Elektrikli araç ekosistemi için standartlar yayınlıyoruz"

Şahin, elektrikli araçların ekosistemlerinin güçlendirilmesi için standartlar yayınladıklarını söyleyerek, "Togg başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araç şarj ekosisteminin güçlendirilmesi için teknik çalışmaların öncü adımlarından biri olan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" ile "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri" standartlarını yayımladık. Bu standartlar, ülkemizde elektrikli araçlara yönelik ekosistem ile altyapı ve yan sanayinin hızlı bir biçimde oluşumuna katkı sunacak. Demiryolu araç ve hatlarında tip onay belgelendirmesi bağımsız emniyet değerlendirme kuruluşu yetkisi aldık. Yetkilendirme ile TÜRASAŞ imalatı Milli Elektrikli Tren Setinin Ulusal Yeterlilik Onayı verdik. Bu hizmetimiz ile bu alanda yurt dışına bağımlılıktan kurtulduk" dedi.

"Yeşil dönüşümde standartlar yeniden belirlenmeli"

Yeşil dönüşümde standartların yeniden belirlenmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şahin, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Dünya ekonomisinde büyük paradigma değişimlerine şahit olduğumuz bu süreçte, özellikle yeşil dönüşüm çerçevesinde standartlar yeniden belirlenmektedir. Bizler de Enstitü olarak bu konuyla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avrupa Birliği Çevre Politikası, öncelikli olarak kirliliği önlemeyi daha sonrasında azaltmayı, doğal kaynakların tüketilmesi konusunda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, çevreyi enerji ve ulaştırma gibi diğer sektörlerle bütünleşik bir şekilde yöneterek çevresel zararın kaynağında önlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. AB'nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerini artırmak, temiz ve uygun maliyetli güvenli enerji sağlamak, döngüsel ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek, enerjiyi ve kaynakları verimli bir şekilde inşa etmek, yenilemek ve sıfır kirlilik hedefiyle, Enstitümüz, standart hazırlama, belgelendirme, deney ve kalibrasyon, muayene ve gözetim, ulaşım ve lojistik sistemleri ve ithalat gibi alanlarda hizmetler vermektedir. Ülke seviyesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü bu dönemde TSE olarak ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi bu yeni sisteme hazırlamaya yönelik etkin bir çalışma yürüttük. Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde bilgilendirme ve eğitimler gerçekleştirdik, Yeşil OSB Sertifikasyon Sisteminin hayata geçirilmesinde aktif rol aldık. Ayrıca dünya ve gelecek için en acil sorunlardan biri olan İklim Değişikliğinin etkilerine karşı adımlar atmaya da devam ediyoruz. Katılımlarınız için de sizlere ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy tarafından TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin'e plaket ve el dokuması kilim takdim edildi.