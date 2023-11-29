TSB, Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'nın düşük pazar payının sektöre etkisini olumsuz bulmuyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'nın pazar paylarının düşük olmasının sektör üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacağını duyurdu. TSB, sektörün yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli sermaye gücüne sahip olduğunu ve sigortalıların lehine çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), portföy yönetimi Güvence Hesabı'na bırakılan Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi'nin pazar paylarının düşük olması nedeniyle sektör, paydaşlar ve sigortalılar üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediğini duyurdu.

TSB'den yapılan açıklamada, sektörün yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye gücüne sahip olduğuna ve sigortalıların lehine hem hizmet hem de ürün bazında çalışmaya aralıksız devam edildiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, dün sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu SEDDK tarafından Gri Sigorta Anonim Şirketi ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi'nin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verildiği ve sigorta portföylerinin yönetiminin ise Güvence Hesabı'na bırakıldığı hatırlatıldı.

SEDDK'nin iki şirkete yönelik hayata geçirdiği portföy idaresinin devri kararının sektörün güvenilirliğini artıracağı belirtilen açıklamada, uzun vadede sektörün sürekliliği ve sağlamlığı açısından da gerekli ve önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sigorta ve özel emeklilik sektörümüz toplam 73 şirket ile 1,3 trilyon TL aktif büyüklüğü ve 140 milyar TL öz kaynak gücü sayesinde ülkemiz varlıklarına 509 trilyon TL sigorta koruması sağlamakta, her geçen gün büyüyen sektörümüz daha güçlü bir sermaye ve karlılık ile yoluna devam etmektedir. SEDDK tarafından portföy yönetimi Güvence Hesabı'na devredilen iki şirketin hayat dışı sigorta sektörü prim üretimi içerisindeki payları toplamı sadece yüzde 0,36'dır. Söz konusu müdahalenin gerek sigortalılar gerek ilgili şirketlere destek sağlayan paydaş acente ve kurumlar ile sektörümüzdeki diğer ilişkili kişi ve kuruluşların faaliyetlerine olumsuz herhangi bir etkide bulunması beklenmemektedir."

İki şirketin sigortalılarının ve hak sahiplerinin çıkarlarının korunması, ülke insanlarının sigortacılığa duyduğu güvenin hiçbir şekilde zedelenmemesi için birlik tarafından gerekli her tür tedbirin alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, sigortalıların bu iki şirketin çağrı merkezlerinin yanı sıra birliğe ait bilgitalebi@tsb.org.tr mail adresi ve 0850 502 96 00 numaralı telefondan da bilgi alabilecekleri bildirildi.