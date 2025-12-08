Haberler

Trump tek yapay zeka kural kitabı olmasına yönelik kararname çıkaracağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet bazında kuralların yapay zekayı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, bu hafta tek bir yapay zeka kural kitabı çıkarmayı planladığını açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, "eyalet düzeyindeki kuralların yapay zekayı yok edeceği" uyarısını yaparak, bu hafta tek bir yapay zeka kural kitabına yönelik kararname çıkaracağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin yapay zeka alanında liderliğini sürdürmek istiyorsa tek bir "kural kitabı" olması gerektiğini belirten Trump, "Şu anda tüm ülkeleri geride bırakıyoruz ancak 'çoğu kötü aktör olan' 50 eyalet kurallar ve onay sürecine dahil olursa bu uzun sürmeyecek. Bunda hiçbir şüphe olmamalı. Yapay zeka bebeklik döneminde yok edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu hafta "tek kural" içeren bir kararname çıkaracağına işaret ederek, "Bir şirketten, bir şey yapmak istediğinde 50 farklı onay almasını bekleyemezsiniz. Bu asla işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title