Trump ve Powell Ekonomiyi Görüştü

Trump ve Powell Ekonomiyi Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon, istihdam ve büyüme konularını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Powell'a faiz indirimlerine gitmemesi sebebiyle eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu görüşmenin ABD Başkanı Trump'ın Powell'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

Powell'ın Trump ile büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Başkan Powell, politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve bunların görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurgulamak dışında para politikasına ilişkin beklentilerinden söz etmedi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Powell'ın, kendisinin ve Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki (FOMC) meslektaşlarının, yasa gereği, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için para politikasını belirleyeceklerini ve bu kararları yalnızca "dikkatli, objektif ve politik olmayan" analizlere dayanarak alacaklarını söylediği aktarıldı.

"Trump, Fed Başkanı'na faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığını söyledi"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Powell ile görüşmesine dair soruyu yanıtladı.

Fed tarafından yayımlanan açıklamayı doğrulayan Leavitt, "Bununla beraber Başkan, Fed Başkanının faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inandığını ve bunun da bizi Çin ve diğer ülkelere karşı ekonomik olarak dezavantajlı duruma soktuğunu söyledi." diye konuştu.

Leavitt, Trump'ın bu konuda hem kamuoyu önünde hem de özel olarak çok açık konuştuğunu anlattı.

Trump'ın Powell'ı görevden alma planının konuşulup konuşulmadığına dair soruya da Leavitt, "Hayır" yanıtını verdi.

Powell uzun süredir Trump'ın eleştirilerinin hedefi oluyordu

Fed Başkanı Powell, Banka'nın izlediği para politikası nedeniyle uzun süredir ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerinin hedefi oluyordu.

Trump, son olarak Fed'in politika faizini sabit tutmasının ardından yaptığı bir açıklamada, Fed Başkanı Powell'a yönelik "hiçbir fikri olmayan bir aptal" ifadesini kullanmıştı.

Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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