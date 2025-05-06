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Trump: Ticaret Anlaşmalarına İhtiyacımız Yok

Trump: Ticaret Anlaşmalarına İhtiyacımız Yok
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerle ticaret anlaşması imzalamak zorunda olmadıklarını belirterek, diğer ülkelerin ABD pazarından pay istediğini ifade etti. Ticaret müzakereleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerle ticaret anlaşması imzalamak zorunda olmadıklarını belirterek, "Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda. Pazarımızdan pay istiyorlar. Biz onların pazarından pay istemiyoruz." dedi.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede basın mensuplarının ticaret müzakerelerine dair sorularını da yanıtladı.

Çin'in görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz. Onlarla henüz görüşmedim." diye konuştu.

Trump, Çin'in paranın çoğunu ABD'den kazandığını ve şu an kendileriyle ticaret yapamadığı için ülke ekonomisinin zarar gördüğünü savundu.

Göreve geldiğinde ABD'nin ticarette günde milyarlarca dolar kaybettiğini ifade eden Trump, bunun hızla tersine döndüğünü öne sürdü.

Trump, otomotiv, alüminyum ve çelik gibi sektörlere yönelik tarifelere işaret ederek, çok sayıda şirketin trilyonlarca dolar yatırımla ABD'ye döndüğünü belirtti.

Eski ABd Başkanı Joe Biden döneminde ülkeye gelen tek şeyin "yasa dışı göçmenler" olduğunu iddia eden Trump, kendisinin ise ülke tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım çektiğini kaydetti.

Trump, "Burası herkesin olmak istediği bir pazar. Eğer ben buraya gelip birdenbire bunu yapmasaydım, herkesin olmak istediği bir piyasa olmazdık." ifadesini kullandı.

"Ülkelere zarar vermek istemiyoruz"

"Ne zaman ticaret anlaşması imzalayacaksınız?" diye sürekli sorulduğunu kaydeden Trump, "İstesek şu anda 25 anlaşma imzalayabilirdik. Anlaşma imzalamak zorunda değiliz. Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda. Pazarımızdan pay istiyorlar. Biz onların pazarından pay istemiyoruz, pazarları umurumuzda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gelecek iki hafta içinde ticaret anlaşmalarını değerlendireceğini bildirdi.

Anlaşmalarda adil rakamlar ortaya koyacaklarını vurgulayan Trump, "Ya 'harika' diyecekler ve alışverişe başlayacaklar ya da 'iyi değil' diyecekler. Ben de diyeceğim ki 'Sorun değil, alışveriş yapmak zorunda değilsiniz.'" şeklinde konuştu.

Trump, ticaret anlaşmalarında "kaotik" olmadıklarını, "esnek" olduklarını söyledi.

Belirleyecekleri rakamın çok adil ve düşük olacağına dikkati çeken Trump, "Ülkelere zarar vermek istemiyoruz. Ülkelere yardım etmek istiyoruz. Ülkelerle dost olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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