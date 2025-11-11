Haberler

Trump'tan Yüksek Mahkeme Uyarısı: Geri Ödeme 2 Trilyon Doları Aşabilir

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna karar verirse, geri ödenecek tutarın 2 trilyon doları aşacağını ve bunun ulusal güvenlik açısından felaket olabileceğini belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna karar vermesi durumunda geri ödenecek tutarın 2 trilyon doları aşacağını, bu durumun bir "ulusal güvenlik felaketi" olacağını ifade etti.

Trump, sosyal medya hesabından, Yüksek Mahkeme'nin başkanın uyguladığı tarifelerle acil durum yetkilerini aştığına karar vermesi durumunda ödenmesi gereken tutara ilişkin paylaşım yaptı.

Bu durumda yapılacak "geri ödeme" tutarının, "sahte muhalefetin" açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Trump, bu muhalefetin büyük kısmının ABD'ye misilleme olmadan vergi uygulayabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan yabancı ülkelerden geldiğini öne sürdü.

Trump, Yüksek Mahkemeyi yanıltmak için düşük rakamlar verildiğini savunarak, "Gümrük vergisi gelirleri ve yatırımlar olarak geri ödememiz gereken gerçek rakam 2 trilyon doları aşacaktır ve bu, başlı başına bir ulusal güvenlik felaketi olur." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinlemişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
