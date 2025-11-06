Trump'tan Yüksek Mahkeme Açıklamaları: 'Tarifeler Ülkemiz İçin Hayati'

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin ülke için yıkıcı olacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün ABD Yüksek Mahkemesi'nde sözlü duruşması yapılan, uyguladığı tarifelerle acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davaya ilişkin soruları yanıtladı.

Yüksek Mahkemenin kararının aleyhte olması durumunda ne yapacağı sorulan Trump, "Umarım davayı kazanırız, bence bu, ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri." diye konuştu.

Trump, tarifeler sayesinde "olağanüstü" anlaşmalar yapabildiklerine dikkati çekti.

Dün Yüksek Mahkeme'de iyi iş çıkardıklarını düşündüklerini dile getiren Trump, "(Hükümetin aleyhinde karar) Ülkemiz için yıkıcı olurdu, ama aynı zamanda bir ikinci oyun planı geliştirmemiz gerekeceğini de düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz. Çoğu kişi bana yasal olarak çok iyi iş çıkardığımızı söylüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Yüksek Mahkemenin kararı öncesinde yeni tarifeler açıklayıp açıklamayacağına dair soruya, "Hayır." yanıtını verdi.

Tarifeler sayesinde trilyonlarca dolar yatırım aldıklarını ve ticaret anlaşmaları yaptıklarını vurgulayan Trump, "Kimsenin ülkemize bu kadar büyük bir yıkım yaşatacağını hayal bile edemiyorum. Trilyonlarca doları geri ödemek zorunda kalırız." dedi.

"Amerikalılar tarifelerle muazzam bir kazanç elde ediyor"

Trump, dün bir Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından söylenen "tarifelerin Amerikalılar tarafından ödenen vergiler olduğu" ifadelerine katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine, şunları dile getirdi:

"Bence bir şey ödüyor olabilirler ancak genel etkiyi ele aldığımızda, Amerikalılar muazzam bir kazanç elde ediyorlar. Ulusal güvenlik alanında ilerleme kaydediyorlar. Ekonomi alanında ilerleme kaydediyorlar, pek çok farklı alanda ilerleme kaydediyorlar ve ülkelerine olan saygıyı da artırıyorlar. Diğer ülkeler eskiden bize gülüyordu."