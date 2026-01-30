Haberler

Trump, Küba'ya petrol satan ülkelere tarife uygulanmasına yönelik kararname imzaladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzaladı. Bu adımla ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikası hedefleri korunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerini ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, kararnameyle ABD'nin Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulamasına olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi getirileceği belirtildi.

Dışişleri ve ticaret bakanlarına tarife sistemini ve ilgili tedbirleri uygulamak için kurallar ve yönetmelikler yayımlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Küba veya etkilenen ülkelerin tehdidi gidermek ya da ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyum sağlamak için önemli adımlar atması halinde Başkanın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
