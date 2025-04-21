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Trump'tan Faiz İndirimine Dair Sert Eleştiriler

Trump'tan Faiz İndirimine Dair Sert Eleştiriler
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirerek, ekonomide yavaşlama olabileceği uyarısında bulundu. Trump, enerji maliyetlerinin düştüğünü ve enflasyonun neredeyse olmadığını vurgulayarak, acil faiz indirimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı.

Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti.

Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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