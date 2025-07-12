Trump'tan Avrupa Birliği ve Meksika'ya Yüzde 30 Ek Gümrük Vergisi

Trump'tan Avrupa Birliği ve Meksika'ya Yüzde 30 Ek Gümrük Vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika'ya yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, bu kararın ardında yatan nedenler arasında Meksika'nın uyuşturucu akışındaki rolü ve AB ile ticaretteki dengesizlikler olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliğine ve Meksika'ya yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından tarifelerle ilgili açıklamada bulundu. Trump, ABD'nin önemli ticaret ortakları olan Meksika ve Avrupa Birliği'ne (AB) 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu.

Trump, Meksika'nın ABD'ye yönelik yasa dışı uyuşturucu akışında oynadığı rolü vurgulayarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. AB ile yaşanan ticaret dengesizliğe de değinen Trump, ek vergilerin bu eşitsizliğe bir karşılık olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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