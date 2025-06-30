Trump, Japonya'ya Pirinç Sıkıntısı Nedeniyle Tarife Tehdidinde Bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın pirinç almadığı gerekçesiyle tarife uygulamakla tehdit etti. Trump, yaşanan pirinç sıkıntısına rağmen Japonya ile ticaret ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yaşadığı pirinç sıkıntısına rağmen kendilerinden pirinç almadığı gerekçesiyle Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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