Trump İthal Çip ve Yarı İletkenlere Yüzde 100 Gümrük Vergisi Getiriyor

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ABD Başkanı Donald Trump, ithal çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu vergi, ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyledi.

İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.

Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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