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Trump'ın Yeni Tarifeleri Hisse Senetlerini Sarstı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıklaması beklenen yeni tarifelerinin dünya genelinde tüm ülkeleri etkileyeceğini belirtmesi, hisse senetlerinde büyük düşüşlere yol açtı. Ticaret savaşı tehdidi, Asya-Pasifik, Avrupa ve ABD piyasalarındaki değer kayıplarını artırdı.

(ANKARA) - Dünya genelinde hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıklaması beklenen yeni tarifelerinin 'tüm ülkeleri' etkileyeceğini öne sürmesinin ardından hisse senetlerinde büyük düşüşler yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump ticaret savaşı tehdidi, Asya-Pasifik, Avrupa ve ABD piyasalarında hisselerin düşmesine neden oldu. ABD Başkanı'nın, 'karşılıklı tarifelerinin' çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Trump, ABD'ye yapılacak ithalata yönelik bu yeni tarifelerin açıklanacağı günü "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdı. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı yeni tarifelerin tüm ülkeleri etkileyebileceğini söyledi.

Ticaret savaşı tehdidi yatırımcıları korkuttu. Tokyo'da Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 3 düştü. Satış dalgası Avrupa piyasalarını da etkiledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşerek iki haftanın en düşük seviyesine geriledi, Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC endeksleri ise yüzde 2 değer kaybetti.

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Kaynak: ANKA / Ekonomi
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