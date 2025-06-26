Trump'ın Tarife Ertelemesi: Süre Uzatılabilir İfadesi

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinin süresinin kritik olmadığını ve uzatılabileceğini belirtti. Ticaret anlaşmaları için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinde son tarihin "kritik" olmadığını belirterek, sürenin uzatılabileceğini ancak bunun Başkan'ın vereceği bir karar olduğunu ifade etti.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik ek tarifelerin durdurulması için tanınan 90 günlük süreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu sürenin dolacağı 9 Temmuz'un kesin bir tarih olup olmadığının ve bu tarihten sonra ticaret anlaşması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Leavitt, "Son tarih kritik değil." dedi.

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu tarihe kadar bir anlaşma yapmayı reddetmeleri halinde ülkelere bir anlaşma sunabileceğini belirterek, "Bu, Başkan'ın ABD ve Amerikan işçisi için avantajlı olduğuna inandığı karşılıklı tarife oranı belirleyebileceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Ticaret anlaşmaları konusunda ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in çok yoğun çalıştığını aktaran Leavitt, Greer'in birçok önemli ticaret partneriyle çok iyi ve verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Leavitt, ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soruya ise "Belki uzatılabilir, ancak bu Başkan'ın vereceği bir karar." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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