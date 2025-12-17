ABD Başkanı Trump'ın Venezuela Ablukası Petrol Fiyatlarını Yüzde İkinin Üzerinde Yükseltti

(ANKARA ) - Petrol fiyatlarının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin piyasalar üzerinde oluşturduğu baskının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka emri vermesi, petrol fiyatlarını bugün yüzde 2'nin üzerinde yükseltti.

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri saat 13.18 itibarıyla varil başına yüzde 2,4 artışla 1,41 dolar (yaklaşık 60 TL), yani 60,33 dolara (yaklaşık 2.577,70 TL) yükselirken, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü yüzde 2,6 artışla, 1,42 dolar (yaklaşık 60,70 TL), yani 56,69 (yaklaşık 2.422,80 TL) dolara çıktı.

Petrol fiyatları son günlerde, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin etkisiyle Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını gevşetebileceği ve bunun da arzı artırabileceği beklentisiyle yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyelerine gerilemişti. Bu durum, küresel talebin kırılgan seyrettiği bir ortamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka emri vermesinin ardından petrol fiyatları bugün yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi dikkat çekti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka uygulanmasını emrettiğini, ayrıca ülkenin yöneticilerini "yabancı terör örgütü" olarak gördüğünü söyledi.

Beyaz Saray'ın yaptırım kararına rağmen Chevron tarafından kiralanan tankerler, Washington tarafından daha önce verilen bir yetki kapsamında Venezuela ham petrolünü ABD'ye taşımayı sürdürüyor.