Haberler

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela Ablukası Petrol Fiyatlarını Yüzde İkinin Üzerinde Yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka emri vermesinin ardından bugün yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Brent ve WTI tipi ham petrol fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

(ANKARA ) - Petrol fiyatlarının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin piyasalar üzerinde oluşturduğu baskının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka emri vermesi, petrol fiyatlarını bugün yüzde 2'nin üzerinde yükseltti.

Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri saat 13.18 itibarıyla varil başına yüzde 2,4 artışla 1,41 dolar (yaklaşık 60 TL), yani 60,33 dolara (yaklaşık 2.577,70 TL) yükselirken, ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü yüzde 2,6 artışla, 1,42 dolar (yaklaşık 60,70 TL), yani  56,69 (yaklaşık 2.422,80 TL) dolara çıktı.

Petrol fiyatları son günlerde, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin etkisiyle Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını gevşetebileceği ve bunun da arzı artırabileceği beklentisiyle yaklaşık son 5 yılın en düşük seviyelerine gerilemişti. Bu durum, küresel talebin kırılgan seyrettiği bir ortamda piyasalar üzerinde baskı oluşturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka emri vermesinin ardından petrol fiyatları bugün yüzde 2'nin üzerinde yükselmesi dikkat çekti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırımlı tüm petrol tankerlerine abluka uygulanmasını emrettiğini, ayrıca ülkenin yöneticilerini "yabancı terör örgütü" olarak gördüğünü söyledi.

Beyaz Saray'ın yaptırım kararına rağmen Chevron tarafından kiralanan tankerler, Washington tarafından daha önce verilen bir yetki kapsamında Venezuela ham petrolünü ABD'ye taşımayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
title