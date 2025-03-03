Trump'ın kripto paralara ilişkin yaptığı değerleme fiyatları uçurdu

Trump'ın rezerv talimatı ile coştu. Açıklamanın ardından Bitcoin 95 bin doları, Ethereum 2 bin 500 doları gördü. ADA, yüzde 80'lik artış ile en dikkat çekici performansı kaydetti.

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın rezerv talimatının ardından yükselişe geçti.

Trump, ABD'nin stratejik kripto rezervinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yanı sıra Ripple'ın XRP, Solana'nın SOL ve Cardano'nun ADA tokenlarının olacağını açıkladı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, ABD'yi kripto başkenti yapma açıklamasını yineleyerek, dijital varlıklara ilişkin yürütme kararı verdiğini belirtti.

Trump'ın açıklamasının ardından bir süredir devam eden piyasaki durgunluk tersine döndü.

Bitcoin, dün yüzde 10'un üzerinde yükselişle 86 bin dolar bandından 95 bin dolara kadar yükseldi.

Ethereum, yüzde 15 artışla 2 bin 220 dolardan 2 bin 500 doların üzerine çıktı.

REZERVDE OLAN VARLIKLAR UÇTU

Rezervde yer alacağı açıklanan ADA, yüzde 80'e yakın değer kazandı ve 0,67 dolardan 1,17 dolara tırmandı.

Aynı şekilde XRP, yüzde 40'a yakın artışla 2,88 dolara, SOL yüzde 25 yükselişle 180 doları gördü.

Piyasa yeni günde ise hafif satıcılı seyrediyor. Bitcoin bugün 92 bin 980 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise 2 bin 440 dolardan işlem görüyor.

Diğer taraftan gözler Trump'ın ev sahipliği yapacağı cuma günkü ilk Beyaz Saray Kripto Zirvesinde olacak.