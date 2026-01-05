Haberler

ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri Trump'ın Venezuela müdahalesiyle yükseldi

Güncelleme:
Venezuela'ya askeri müdahaleden sonra ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını duyurdu. Bu açıklamalar, ABD'li petrol şirketlerinin hisselerinde önemli artışlara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklamasının ardından ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi.

Piyasa öncesi işlemlerde ABD'li petrol şirketi Chevron Corp hisselerinde artışlar yüzde 10'u bulurken, ConocoPhillips hisselerindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı.

Hisselerdeki değer artışı, Exxon Mobil Corp'da yüzde 3,4 oldu.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." diye konuşmuştu.

